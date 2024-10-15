Украинец Крутых уступил в первом круге ATP Challenger Tour

24-летний украинский теннисист Алексей Крутых уступил в первом круге ATP Challenger Tour в Ольбии Эмилио Нава со счетом 7:5, 3:6, 5:7.

Крутых выиграл первый сет со счетом 7:5, что давало надежды украинцу на успешный результат по итогам противостояния.

Однако во втором сете Нава одержал уверенную победу со счетом 3:6. В решающем сете Крутых навязал борьбу и даже вел в счете до десятого гейма (5:4), но последние три гейма проиграл.

В целом поединок между украинцем и американцем длился два с половиной часа. Турнир проходит на грунтовых кортах.

🏆 ATP Challenger Tour. 🇮🇹 Ольбия (Италія). Хард. 1/16 фіналу

🇺🇦Олексій Крутих [556] – 🇺🇸 Емилио Нава (Соединение штаты Америки) [226] – 7:5, 3:6, 5:7