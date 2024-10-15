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Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 17:35 | Обновлено 15 октября 2024, 17:36
1426
0

Суркис отреагировал на слухи о трансфере Михавка в Порту

Игорь Михайлович отрицает предложение «драконов»

15 октября 2024, 17:35 | Обновлено 15 октября 2024, 17:36
1426
0
Суркис отреагировал на слухи о трансфере Михавка в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично отреагировал на слухи о трансфере центрального защитника Тараса Михавко в «Порту». Украинские СМИ сообщали, что «драконы» предлагали 10 миллионов евро, но получили отказ.

– В СМИ появилась информация, что этим летом «Порту» предлагал за Михавко 10 млн евро, но «Динамо» не устроила цена. Это правда или нет?

– Нет, – лаконично сказал Суркис в комментарии портала Украинский футбол.

Напомним, сейчас киевское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Александра Шовковского имеют в своем активе 22 турнирных балла после 8 сыгранных матчей.

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Игорь Суркис Тарас Михавко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Порту трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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