Суркис отреагировал на слухи о трансфере Михавка в Порту

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично отреагировал на слухи о трансфере центрального защитника Тараса Михавко в «Порту». Украинские СМИ сообщали, что «драконы» предлагали 10 миллионов евро, но получили отказ.

– В СМИ появилась информация, что этим летом «Порту» предлагал за Михавко 10 млн евро, но «Динамо» не устроила цена. Это правда или нет?

– Нет, – лаконично сказал Суркис в комментарии портала Украинский футбол.

Напомним, сейчас киевское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Александра Шовковского имеют в своем активе 22 турнирных балла после 8 сыгранных матчей.