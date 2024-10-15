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Англия
15 октября 2024, 18:10 | Обновлено 15 октября 2024, 18:12
477
0

Гвардиола отказался. У Англии другой фаворит на пост тренера

Карсли работать не хочет, приоритет отдали Тухелю

15 октября 2024, 18:10 | Обновлено 15 октября 2024, 18:12
477
0
Гвардиола отказался. У Англии другой фаворит на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Футбольная ассоциация Англии хотела бы пригласить на пост тренера сборной Жузепа Гвардиолу, однако наставник не готов обсуждать этот вариант, а в Манчестер Сити уверены, что им удастся удержать испанца.

Новым фаворитом является Томас Тухель. Стороны уже начали переговоры, а экс-тренер Боруссии Дортмунд, Баварии, Челси и ПСЖ готов впервые в карьере работать с национальной командой.

В Англии хотели бы поскорее разобраться с тем, кто на постоянной основе заменит Гарета Саутгейта.

Ли Карсли, который назначен временным тренером, прямо заявил, что не хочет работать с национальной командой и предпочел бы вернуться в молодежную сборную.

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сборная Англии по футболу Томас Тухель назначение тренера Ли Карсли Жузеп Гвардиола
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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