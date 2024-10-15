Гвардиола отказался. У Англии другой фаворит на пост тренера
Карсли работать не хочет, приоритет отдали Тухелю
Футбольная ассоциация Англии хотела бы пригласить на пост тренера сборной Жузепа Гвардиолу, однако наставник не готов обсуждать этот вариант, а в Манчестер Сити уверены, что им удастся удержать испанца.
Новым фаворитом является Томас Тухель. Стороны уже начали переговоры, а экс-тренер Боруссии Дортмунд, Баварии, Челси и ПСЖ готов впервые в карьере работать с национальной командой.
В Англии хотели бы поскорее разобраться с тем, кто на постоянной основе заменит Гарета Саутгейта.
Ли Карсли, который назначен временным тренером, прямо заявил, что не хочет работать с национальной командой и предпочел бы вернуться в молодежную сборную.
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