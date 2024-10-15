Гвардиола отказался. У Англии другой фаворит на пост тренера

Футбольная ассоциация Англии хотела бы пригласить на пост тренера сборной Жузепа Гвардиолу, однако наставник не готов обсуждать этот вариант, а в Манчестер Сити уверены, что им удастся удержать испанца.

Новым фаворитом является Томас Тухель. Стороны уже начали переговоры, а экс-тренер Боруссии Дортмунд, Баварии, Челси и ПСЖ готов впервые в карьере работать с национальной командой.

В Англии хотели бы поскорее разобраться с тем, кто на постоянной основе заменит Гарета Саутгейта.

Ли Карсли, который назначен временным тренером, прямо заявил, что не хочет работать с национальной командой и предпочел бы вернуться в молодежную сборную.