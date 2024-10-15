ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером
«ЛНЗ» уволил Юрия Дудника
Черкасский «ЛНЗ» официально объявил о расторжении контракта с тренером Юрием Дудником, входившим в тренерский штаб Андреса Карраско.
«Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Дудник пришел в «ЛНЗ» вместе с Олегом Дулубом, после чего продолжил работу в штабе. В свое время Дудник был исполняющим обязанности главного тренера.
Напомним, в нынешнем сезоне «ЛНЗ» находится на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Карраско имеют в своем активе 12 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей.
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