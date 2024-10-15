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Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 17:17 | Обновлено 15 октября 2024, 17:18
1877
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером

«ЛНЗ» уволил Юрия Дудника

15 октября 2024, 17:17 | Обновлено 15 октября 2024, 17:18
1877
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером
ЛНЗ. Юрий Дудник

Черкасский «ЛНЗ» официально объявил о расторжении контракта с тренером Юрием Дудником, входившим в тренерский штаб Андреса Карраско.

«Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Дудник пришел в «ЛНЗ» вместе с Олегом Дулубом, после чего продолжил работу в штабе. В свое время Дудник был исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, в нынешнем сезоне «ЛНЗ» находится на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Карраско имеют в своем активе 12 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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