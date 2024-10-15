Сборная УКРАИНЫ15 октября 2024, 17:18 | Обновлено 15 октября 2024, 18:02
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«Буду рад поговорить». Капитан Чехии взял номер игрока сборной Украины
Соучек хочет позвонить Гуцуляку
15 октября 2024, 17:18 | Обновлено 15 октября 2024, 18:02
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Капитан сборной Чехии Томаш Соучек намерен позвонить вингеру сборной Украины Алексею Гуцуляку. Украинский игрок получил сотрясение мозга после контакта с Соучеком в матче Лиги наций (1:1).
«Я взял номер Гуцуляка, буду рад, если нам удастся поговорить. Я уже извинился. Мне жаль, когда случаются такие моменты, когда такая травма головы и замена игрока».
«Такие вещи происходят, но я знаю, что не фолил в том моменте», – сказал Соучек.
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Комментарии 1
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Прізвища у чехів це просто шедеври. Хоча в першому матчі два голи нам дісталося від гравця з німецькою фамілією.
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