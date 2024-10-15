«Буду рад поговорить». Капитан Чехии взял номер игрока сборной Украины

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек намерен позвонить вингеру сборной Украины Алексею Гуцуляку. Украинский игрок получил сотрясение мозга после контакта с Соучеком в матче Лиги наций (1:1).

«Я взял номер Гуцуляка, буду рад, если нам удастся поговорить. Я уже извинился. Мне жаль, когда случаются такие моменты, когда такая травма головы и замена игрока».

«Такие вещи происходят, но я знаю, что не фолил в том моменте», – сказал Соучек.