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Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 17:18 | Обновлено 15 октября 2024, 18:02
2111
1

«Буду рад поговорить». Капитан Чехии взял номер игрока сборной Украины

Соучек хочет позвонить Гуцуляку

15 октября 2024, 17:18 | Обновлено 15 октября 2024, 18:02
2111
1
«Буду рад поговорить». Капитан Чехии взял номер игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек намерен позвонить вингеру сборной Украины Алексею Гуцуляку. Украинский игрок получил сотрясение мозга после контакта с Соучеком в матче Лиги наций (1:1).

«Я взял номер Гуцуляка, буду рад, если нам удастся поговорить. Я уже извинился. Мне жаль, когда случаются такие моменты, когда такая травма головы и замена игрока».

«Такие вещи происходят, но я знаю, что не фолил в том моменте», – сказал Соучек.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия Алексей Гуцуляк Томаш Соучек
Иван Зинченко Источник: iSport.cz
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Комментарии 1
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antt
Прізвища у чехів це просто шедеври. Хоча в першому матчі два голи нам дісталося від гравця з німецькою фамілією.
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