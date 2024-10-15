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  4. Новичок сборной Украины: «Сделаем все, чтобы выиграть группу Лиги наций»
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 17:32 |
714
2

Новичок сборной Украины: «Сделаем все, чтобы выиграть группу Лиги наций»

Калюжный не до конца доволен двумя матчами

15 октября 2024, 17:32 |
714
2
Новичок сборной Украины: «Сделаем все, чтобы выиграть группу Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Хавбек Иван Калюжный, который дебютировал в сборной Украины во время октябрьского сбора, рассчитывал на большее после матчей против Грузии и Чехии, которые принесли команде 4 очка.

Игрок вместе с Анатолием Трубиным разделил звание Лев матча.

«Спасибо болельщикам. Но я не знаю, как оценивать. Матч с Чехией был не таким, каким бы мне хотелось. Но благодарен фанам, буду стараться в каждом матче. Главное, чтобы польза была для команды».

«4 очка – хороший результат, но лучше бы было шесть. Впереди еще два матча, постараемся добыть две победы и стать первыми в группе», – сказал Калюжный.

Украина перед последними двумя встречами остается последней в группе.

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Иван Калюжный сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Diesel
У вас залишились ігри на виїзді.
а там вас відчпокають по самі гланди
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