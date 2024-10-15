Новичок сборной Украины: «Сделаем все, чтобы выиграть группу Лиги наций»

Хавбек Иван Калюжный, который дебютировал в сборной Украины во время октябрьского сбора, рассчитывал на большее после матчей против Грузии и Чехии, которые принесли команде 4 очка.

Игрок вместе с Анатолием Трубиным разделил звание Лев матча.

«Спасибо болельщикам. Но я не знаю, как оценивать. Матч с Чехией был не таким, каким бы мне хотелось. Но благодарен фанам, буду стараться в каждом матче. Главное, чтобы польза была для команды».

«4 очка – хороший результат, но лучше бы было шесть. Впереди еще два матча, постараемся добыть две победы и стать первыми в группе», – сказал Калюжный.

Украина перед последними двумя встречами остается последней в группе.