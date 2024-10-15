Вирц получил повреждение в матче за сборную

В матче 4-го тура Лиги наций, где встречались сборные Германии и Нидерландов (1:0), полузащитник Флориан Вирц получил повреждение.

«Фло пройдет диагностику здесь, в Мюнхене. У него были небольшие проблемы с внутренними связками, но надеемся, что травма несерьезная», - прокомментировал ситуацию Юлиан Нагельсманн.

Флориан Вирц дебютировал за сборную Германии в 2021 году. За все время он сыграл за Бундестим 27 матчей и забил 4 мяча.

В последнее время Вирц привлек своей игрой внимание таких топовых клубов, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария».