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Лига наций
15 октября 2024, 16:08 | Обновлено 15 октября 2024, 17:00
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Вирц получил повреждение в матче за сборную

Травму игрока подтвердил главный тренер Германии Нагельсманн

15 октября 2024, 16:08 | Обновлено 15 октября 2024, 17:00
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Вирц получил повреждение в матче за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

В матче 4-го тура Лиги наций, где встречались сборные Германии и Нидерландов (1:0), полузащитник Флориан Вирц получил повреждение.

«Фло пройдет диагностику здесь, в Мюнхене. У него были небольшие проблемы с внутренними связками, но надеемся, что травма несерьезная», - прокомментировал ситуацию Юлиан Нагельсманн.

Флориан Вирц дебютировал за сборную Германии в 2021 году. За все время он сыграл за Бундестим 27 матчей и забил 4 мяча.

В последнее время Вирц привлек своей игрой внимание таких топовых клубов, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария».

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сборная Германии по футболу Лига наций Флориан Вирц Юлиан Нагельсманн травма травма ноги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Источник
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