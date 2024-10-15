ВИДЕО. Юный голкипер Айнтрахта U-9 отметился изумительным голом
В структуре клуба из Франкфурта растет наследник не только Нойера, а и легендарного Клозе
Немецкий клуб «Айнтрахт» из Франкфурта поделился видео изумительного гола в исполнении вратаря команды U-9.
Юный страж ворот получил мяч на своей половине поля, после чего совершил слаломный проход вперед, обыграв всю команду соперников и точно пробил по воротам оппонентов.
В «Айнтрахте» могут гордиться тем, что у них растет не только наследника легендарного Мануэля Нойера, а и забивного экс-нападающего Бундестим Мирослава Клозе.
🤯🧤 Hinten die Null gehalten, vorne genetzt!— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 12, 2024
Wirklich so passiert bei unserer U9 🪄#SGE | @eintracht_lz pic.twitter.com/h0GSFgzhMx
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