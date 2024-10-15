ВИДЕО. Юный голкипер Айнтрахта U-9 отметился изумительным голом

Немецкий клуб «Айнтрахт» из Франкфурта поделился видео изумительного гола в исполнении вратаря команды U-9.

Юный страж ворот получил мяч на своей половине поля, после чего совершил слаломный проход вперед, обыграв всю команду соперников и точно пробил по воротам оппонентов.

В «Айнтрахте» могут гордиться тем, что у них растет не только наследника легендарного Мануэля Нойера, а и забивного экс-нападающего Бундестим Мирослава Клозе.