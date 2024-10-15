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Германия
15 октября 2024, 10:35 | Обновлено 15 октября 2024, 10:37
232
0

ВИДЕО. Юный голкипер Айнтрахта U-9 отметился изумительным голом

В структуре клуба из Франкфурта растет наследник не только Нойера, а и легендарного Клозе

15 октября 2024, 10:35 | Обновлено 15 октября 2024, 10:37
232
0
ВИДЕО. Юный голкипер Айнтрахта U-9 отметился изумительным голом

Немецкий клуб «Айнтрахт» из Франкфурта поделился видео изумительного гола в исполнении вратаря команды U-9.

Юный страж ворот получил мяч на своей половине поля, после чего совершил слаломный проход вперед, обыграв всю команду соперников и точно пробил по воротам оппонентов.

В «Айнтрахте» могут гордиться тем, что у них растет не только наследника легендарного Мануэля Нойера, а и забивного экс-нападающего Бундестим Мирослава Клозе.

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чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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