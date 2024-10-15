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  4. «Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной
Лига наций
15 октября 2024, 10:11 |
1451
1

«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной

У чехов есть претензии относительно назначенного во встрече пенальти

15 октября 2024, 10:11 |
1451
1
«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче Лиги наций.

«Обе команды имели моменты. Мы забили лучший гол, соперник реализовал сомнительный пенальти. Но я этого не понимаю. Крейчи придется отрубить себе руки», – сказал Соучек.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
а это не он забил пенальти за игру рукой Матвиенко в первом матче?
надо было отказаться бить такой пенальти
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