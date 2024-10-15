«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной
У чехов есть претензии относительно назначенного во встрече пенальти
Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче Лиги наций.
«Обе команды имели моменты. Мы забили лучший гол, соперник реализовал сомнительный пенальти. Но я этого не понимаю. Крейчи придется отрубить себе руки», – сказал Соучек.
Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.
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