«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче Лиги наций.

«Обе команды имели моменты. Мы забили лучший гол, соперник реализовал сомнительный пенальти. Но я этого не понимаю. Крейчи придется отрубить себе руки», – сказал Соучек.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.