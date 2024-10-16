Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке

14–20 октября проходит турнир АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

На соревнования в Казахстан приехал 17-летний немец Джастин Энгель (АТР 458), который родился 1 октября 2007 года. В 1/16 финала Джастин в двух сетах переиграл Коулмана Вона (Гонконг, ATP 133) за 1 час и 35 минут со счетом 7:5, 6:4. Энгель попал в основую сетку турнира благодаря wild card от организаторов.

Энгель стал первым теннисистом 2007 года рождения, которому удалось победить в ATP-Туре. Далее Джастин сыграл против 31-й ракетки мира Франсиско Черундоло из Аргентины. Пробиться в 1/8 финала ему не удалось. Черундоло победил со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Коротко о достижениях Энгеля в 2024 году:

Cамый молодой игрок, выигравший матч в основной сетке ATP, после Алькараса в 2020 году

Взял четыре трофея на уровне ITF в этом сезоне

Начал год вне топ-1300, сейчас идёт 395-м в Live-рейтинге

Игроки, которые первыми одержали победу в АТР-туре в своем году рождения (с 1995 года):

1995: Ник Кириос (Австралия)

1996: Кристиан Гарин (Чили)

1997: Александр Зверев (Германия)

1998: Фрэнсис Тиафо (США)

1999: Денис Шаповалов (Канада)

2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)

2001: Янник Синнер (Италия)

2002: Лоренцо Музетти (Италия)

2003: Карлос Алькарас (Испания)

2004: Стефанос Сакелларидис (Греция)

2005: Шан Цзюньчэн (Китай)

2006: Жоао Фонсека (Бразилия)

2007: Джастин Энгель (Германия)

Игроки, которые первыми вошли в топ-500 в своем году рождения (с 1995 года):

1995: Ник Кириос (Австпалия)

1996: Джанлуиджи Куинци (Италия)

1997: Андрей Рублев

1998: Стефан Козлов (США)

1999: Денис Шаповалов (Канада)

2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)

2001: Чун Син Цен (Тайвань)

2002: Лоренцо Музетти (Италия)

2003: Карлос Алькарас (Испания)

2004: Люка Ван Аш (Франция)

2005: Шан Цзюньчэн (Китай)

2006: Мартин Ландалус (Испания)

2007: Джастин Энгель (Германия)

Видеообзор матча Джастин Энгель – Коулман Вон