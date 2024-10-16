Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
Джастин Энгель в Алматы переиграл Коулмана Вона и взял 10 геймов у Черундоло
14–20 октября проходит турнир АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
На соревнования в Казахстан приехал 17-летний немец Джастин Энгель (АТР 458), который родился 1 октября 2007 года. В 1/16 финала Джастин в двух сетах переиграл Коулмана Вона (Гонконг, ATP 133) за 1 час и 35 минут со счетом 7:5, 6:4. Энгель попал в основую сетку турнира благодаря wild card от организаторов.
Энгель стал первым теннисистом 2007 года рождения, которому удалось победить в ATP-Туре. Далее Джастин сыграл против 31-й ракетки мира Франсиско Черундоло из Аргентины. Пробиться в 1/8 финала ему не удалось. Черундоло победил со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
Коротко о достижениях Энгеля в 2024 году:
- Cамый молодой игрок, выигравший матч в основной сетке ATP, после Алькараса в 2020 году
- Взял четыре трофея на уровне ITF в этом сезоне
- Начал год вне топ-1300, сейчас идёт 395-м в Live-рейтинге
Игроки, которые первыми одержали победу в АТР-туре в своем году рождения (с 1995 года):
- 1995: Ник Кириос (Австралия)
- 1996: Кристиан Гарин (Чили)
- 1997: Александр Зверев (Германия)
- 1998: Фрэнсис Тиафо (США)
- 1999: Денис Шаповалов (Канада)
- 2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- 2001: Янник Синнер (Италия)
- 2002: Лоренцо Музетти (Италия)
- 2003: Карлос Алькарас (Испания)
- 2004: Стефанос Сакелларидис (Греция)
- 2005: Шан Цзюньчэн (Китай)
- 2006: Жоао Фонсека (Бразилия)
- 2007: Джастин Энгель (Германия)
Игроки, которые первыми вошли в топ-500 в своем году рождения (с 1995 года):
- 1995: Ник Кириос (Австпалия)
- 1996: Джанлуиджи Куинци (Италия)
- 1997: Андрей Рублев
- 1998: Стефан Козлов (США)
- 1999: Денис Шаповалов (Канада)
- 2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- 2001: Чун Син Цен (Тайвань)
- 2002: Лоренцо Музетти (Италия)
- 2003: Карлос Алькарас (Испания)
- 2004: Люка Ван Аш (Франция)
- 2005: Шан Цзюньчэн (Китай)
- 2006: Мартин Ландалус (Испания)
- 2007: Джастин Энгель (Германия)
Видеообзор матча Джастин Энгель – Коулман Вон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Саудовской Аравии сыграют шестеро: Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер, Руне, Медведев
На новом логотипе красный и синий цвета стали более ярким