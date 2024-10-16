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  4. Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
ATP
16 октября 2024, 20:51 |
251
0

Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке

Джастин Энгель в Алматы переиграл Коулмана Вона и взял 10 геймов у Черундоло

16 октября 2024, 20:51 |
251
0
Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
Twitter. Джастин Энгель

14–20 октября проходит турнир АТР 250 в Алматы (Казахстан), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

На соревнования в Казахстан приехал 17-летний немец Джастин Энгель (АТР 458), который родился 1 октября 2007 года. В 1/16 финала Джастин в двух сетах переиграл Коулмана Вона (Гонконг, ATP 133) за 1 час и 35 минут со счетом 7:5, 6:4. Энгель попал в основую сетку турнира благодаря wild card от организаторов.

Энгель стал первым теннисистом 2007 года рождения, которому удалось победить в ATP-Туре. Далее Джастин сыграл против 31-й ракетки мира Франсиско Черундоло из Аргентины. Пробиться в 1/8 финала ему не удалось. Черундоло победил со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Коротко о достижениях Энгеля в 2024 году:

  • Cамый молодой игрок, выигравший матч в основной сетке ATP, после Алькараса в 2020 году
  • Взял четыре трофея на уровне ITF в этом сезоне
  • Начал год вне топ-1300, сейчас идёт 395-м в Live-рейтинге

Игроки, которые первыми одержали победу в АТР-туре в своем году рождения (с 1995 года):

  • 1995: Ник Кириос (Австралия)
  • 1996: Кристиан Гарин (Чили)
  • 1997: Александр Зверев (Германия)
  • 1998: Фрэнсис Тиафо (США)
  • 1999: Денис Шаповалов (Канада)
  • 2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • 2001: Янник Синнер (Италия)
  • 2002: Лоренцо Музетти (Италия)
  • 2003: Карлос Алькарас (Испания)
  • 2004: Стефанос Сакелларидис (Греция)
  • 2005: Шан Цзюньчэн (Китай)
  • 2006: Жоао Фонсека (Бразилия)
  • 2007: Джастин Энгель (Германия)

Игроки, которые первыми вошли в топ-500 в своем году рождения (с 1995 года):

  • 1995: Ник Кириос (Австпалия)
  • 1996: Джанлуиджи Куинци (Италия)
  • 1997: Андрей Рублев
  • 1998: Стефан Козлов (США)
  • 1999: Денис Шаповалов (Канада)
  • 2000: Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • 2001: Чун Син Цен (Тайвань)
  • 2002: Лоренцо Музетти (Италия)
  • 2003: Карлос Алькарас (Испания)
  • 2004: Люка Ван Аш (Франция)
  • 2005: Шан Цзюньчэн (Китай)
  • 2006: Мартин Ландалус (Испания)
  • 2007: Джастин Энгель (Германия)

Видеообзор матча Джастин Энгель – Коулман Вон

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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