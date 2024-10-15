Украина. Премьер лига15 октября 2024, 06:12 | Обновлено 15 октября 2024, 06:46
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 9-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
15 октября 2024, 06:12 | Обновлено 15 октября 2024, 06:46
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 9-го тура УПЛ
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