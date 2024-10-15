Чинеду ИЧОКУ: «Цель – играть за Кривбасс, побеждать в УПЛ и пробиться в ЛЧ»

Нигерийский новичок криворожского «Кривбасса» U-19, защитник Чинеду Ичоку рассказал о ближайших планах и собственных футбольных мечтах.

– Болельщикам интересно узнать немного больше о тебе, о твоем футбольном пути. Вспомни свою первую тренировку.

– Мне было 9 лет, когда я начал свой путь по футболу. Это стало моим пристрастием, моя мечта стала реальностью. Я начинал с уличного футбола, но впоследствии, благодаря тренеру, который пришел к нам домой и уговорил моих родителей разрешить мне играть в футбол, попал в академию. Тренер видел мое стремление играть. Я мог проводить весь день, играя с друзьями, но потом приходил домой получал взбучку от родителей. Вскоре они поняли, что это моя мечта, и поддержали меня. В академии я рос профессионально и прогрессировал. Хочу поблагодарить моих тренеров за их веру в меня и за ту футбольную базу, которую я получил благодаря им.

– Почему именно футбол? Может, у тебя кто-то из семьи связан с этим спортом?

– Да, я и мой старший брат профессионально играем в футбол. Брат выступает в Нигерии. Семья никогда не одобряла наше желание, ведь родители хотели, чтобы мы ходили в школу и учились. Но мы стали футболистами.

– Я уверена, что на пути у футболиста всегда встречаются разные трудности. Поделись своими воспоминаниями, были ли у тебя переломные моменты в карьере?

– Это очень длинная история. Если коротко, то это был невероятно тернистый путь, ведь не хватало денег на нормальную еду, спортивную одежду и тому подобное. Но опять же нам очень помогали тренеры академии.

– Расскажи о своих сильных качествах, которые должен иметь будущий успешный футболист.

– Я играю обеими ногами, у меня есть скорость и я хорошо работаю с мячом.

– Как оценишь инфраструктуру ФА «Кривбасс»?

– Инфраструктура клуба на высшем уровне. Начиная от футбольных полей, заканчивая базой и гостиницей, где мы живем. С того момента, как я приехал сюда, я в восторге от всего, что меня окружает. Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в Лигу чемпионов.

– Есть ли у тебя мечта?

– Я мечтаю играть в топовых клубах мира, таких как Барселона и Реал Мадрид. Стать одним из самых успешных африканских футболистов в мире – это моя мечта.