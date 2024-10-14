ФОТО. Вы не поверите, как выглядел экс-игрок Челси и что с ним стало

Экс-защитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж сделал операцию по пересадке волос.

The Sun сообщает, что Бридж доверился специалистам «Harley Street clinic» – одной из лучших клиник Англии в этой сфере.

«Я страдаю от выпадения волос с 35 лет. Столько мужчин получают помощь с волосами, и в этом на самом деле нет ничего страшного», – рассказал экс-футболист.

Ориентировочно Уэйн заплатил за операцию более 3 тысяч фунтов.

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