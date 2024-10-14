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14 октября 2024, 23:25 | Обновлено 14 октября 2024, 23:26
2348
0

ФОТО. Вы не поверите, как выглядел экс-игрок Челси и что с ним стало

Уэйну Бриджу пришлось сделать операцию, чтобы не стесняться своего внешнего вида

14 октября 2024, 23:25 | Обновлено 14 октября 2024, 23:26
2348
0
ФОТО. Вы не поверите, как выглядел экс-игрок Челси и что с ним стало
The Sun. Уэйн Бридж до операции

Экс-защитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж сделал операцию по пересадке волос.

The Sun сообщает, что Бридж доверился специалистам «Harley Street clinic» – одной из лучших клиник Англии в этой сфере.

«Я страдаю от выпадения волос с 35 лет. Столько мужчин получают помощь с волосами, и в этом на самом деле нет ничего страшного», – рассказал экс-футболист.

Ориентировочно Уэйн заплатил за операцию более 3 тысяч фунтов.

А мы предлагаем вам посмотреть на «до» и «после»:

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Уэйн Бридж Челси фото сборная Англии по футболу lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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