Другие новости14 октября 2024, 23:25 | Обновлено 14 октября 2024, 23:26
2348
0
ФОТО. Вы не поверите, как выглядел экс-игрок Челси и что с ним стало
Уэйну Бриджу пришлось сделать операцию, чтобы не стесняться своего внешнего вида
14 октября 2024, 23:25 | Обновлено 14 октября 2024, 23:26
2348
0
Экс-защитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж сделал операцию по пересадке волос.
The Sun сообщает, что Бридж доверился специалистам «Harley Street clinic» – одной из лучших клиник Англии в этой сфере.
«Я страдаю от выпадения волос с 35 лет. Столько мужчин получают помощь с волосами, и в этом на самом деле нет ничего страшного», – рассказал экс-футболист.
Ориентировочно Уэйн заплатил за операцию более 3 тысяч фунтов.
А мы предлагаем вам посмотреть на «до» и «после»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 14 октября 2024, 17:50 18
Кирилл Шевченко ранее выступал за Украину, а теперь представляет Румынию
Бокс | 14 октября 2024, 00:58 2
Джей Опетая высказался об Александре Усике
Футбол | 14.10.2024, 22:59
Футбол | 14.10.2024, 12:20
Футбол | 14.10.2024, 07:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.10.2024, 10:00 16
Бокс
13.10.2024, 15:36 17
13.10.2024, 13:41 4
13.10.2024, 13:07
13.10.2024, 14:55 7
13.10.2024, 00:03
13.10.2024, 04:40