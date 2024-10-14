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14 октября 2024, 22:54 |
2377
3

ФОТО. У звезды ПСЖ – новая огненная девушка. Её называют новой Джорджиной

Ашраф Хакими пустя год после развода с женой нашел новое вдохновение

14 октября 2024, 22:54 |
2377
3
ФОТО. У звезды ПСЖ – новая огненная девушка. Её называют новой Джорджиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими нашёл новую любовь.

Год назад правый защитник развелся с актриссой Хиба Абук и теперь топ-футболиста всё чаще видят в компании модели Шаники Арнелль.

Специализированный аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Ашраф и Шаника встречаются, проводя очень много времени вместе.

«Она уже видит себя вместе с ним на обложке Vogue. Она может стать новой Джорджиной, потому что их первые фотографии были сделаны в парке в Париже, как и первые фотографии Джорджины с Роналду в Диснейленде», - рассказал источник «Game, set and match».

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Ашраф Хакими фото ПСЖ lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
Що там вогняного?
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+1
Стюард #11
Коли це джорджина стала воняною дівчиною?
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0
Олександр Панасюк
Схожа на Шаде Аду...
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0
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