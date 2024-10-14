ФОТО. У звезды ПСЖ – новая огненная девушка. Её называют новой Джорджиной
Ашраф Хакими пустя год после развода с женой нашел новое вдохновение
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими нашёл новую любовь.
Год назад правый защитник развелся с актриссой Хиба Абук и теперь топ-футболиста всё чаще видят в компании модели Шаники Арнелль.
Специализированный аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Ашраф и Шаника встречаются, проводя очень много времени вместе.
«Она уже видит себя вместе с ним на обложке Vogue. Она может стать новой Джорджиной, потому что их первые фотографии были сделаны в парке в Париже, как и первые фотографии Джорджины с Роналду в Диснейленде», - рассказал источник «Game, set and match».
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