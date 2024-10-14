Лига наций14 октября 2024, 23:50 |
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Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 14 октября во Вроцлаве прошел матч 4-го тура Лиги наций
14 октября 2024, 23:50 |
1000
6
14 октября в 21:45 во Вроцлаве сборная Украины провела матч 4-го тура Лиги наций против команды Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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Комментарии 6
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Та набеться мужності і викиньте це лайно
Сирожа, ты шота "можешь еще дать" СБУ или пора на выход?
Показать Скрыть 2 ответа
Табун дикий туда сюда носится и вся «игра»
Максим Горький ))) На дне...
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