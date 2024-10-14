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  4. Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
14 октября 2024, 23:50 |
1000
6

Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 14 октября во Вроцлаве прошел матч 4-го тура Лиги наций

14 октября 2024, 23:50 |
1000
6
Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

14 октября в 21:45 во Вроцлаве сборная Украины провела матч 4-го тура Лиги наций против команды Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Чехия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Nikos
Та набеться мужності і викиньте це лайно 
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+2
Wlad West
Сирожа, ты шота "можешь еще дать" СБУ или пора на выход?
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Alex T
Табун дикий туда сюда носится и вся «игра»
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+1
BVE
Максим Горький ))) На дне...
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0
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