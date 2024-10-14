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  4. Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Лига наций
14 октября 2024, 20:30 | Обновлено 14 октября 2024, 21:05
8941
91

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

14 октября 2024, 20:30 | Обновлено 14 октября 2024, 21:05
8941
91
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды. Коуч произвел одну замену по сравнению с матчем против Грузии: Тарас Степаненко выйдет на поле с первых минут вместо Ивана Калюжного.

10 сентября Украина и Чехия уже встречались во 2-м туре ЛН. Тогда победу в Прага со счетом 3:2 одержали хозяева. Помимо очного противостояния с чехами, подопечные Сергея Реброва также провели поединки против Албании (1:2) и Грузии (1:0). У Чехии в активе еще одна победа над Албанией (2:0) и поражение Грузии (1:4).

Стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии:

Украина: Трубин – Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля – Степаненко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Гуцуляк – Довбик

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 91
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saltim
Вечный запасной в Шахтере Степаненко в основе? Не потянет он темпа.. Гавно решение Реброва
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+13
Показать Скрыть 2 ответа
Dimaryz81
Состав как состав. Но странно получается, заменили одного из лучших игроков прошлой игры 
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+9
D1927K
Дай Бог, щоб Степаненко дожив до другого тайму, щоб його змінити на Калюжного.
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+6
a.fedorenko1953
Таки Стипашку випустив ,набивати  статистику ,як колись "петріота" тімащуковина.
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+6
didora
Оце якщо ходитимуть пішки, то у сраку цей склад. Цікаво чи відновилися футболісти після попередньої гри??? Якщо да то хай грають, а якщо набігалися то чехи їх задавлять у 1 таймі.
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+6
apepa
а каладзики горят албанцам... Это хорошо! Это прекрасно!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
Зная как наши нереально тяжко играют спаренные матчи, что идут подряд и не поменять пол состава имея возможность, при чем безболезненно - странно как минимум, наверное шо б потом говорить шо тяжко играть пару мачтей и сил не хватило ... 
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
C.Пеклов
І ось це і вся ротація??
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+3
Vitason
Ребров есть Ребров,аккуратный и минимум риска,а иногда и надо было бы рискнуть, посмотрим ...
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+3
v2341770
За Степаненка відверто стрьомно, так як і за Коноплю з Гуцуляком.
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+2
Віталій Ткачук
Сьогодні багато цікавих матчів, але будемо дивитися як наші зіграють. Все буде Україна.
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+2
Alexandr Ladizhenskiy
Мабуть таке тільки в нашій сбірній можливо…одного з кращих гравців останнього матча міняти на ветерана, коли треба вигризати кожний момент 
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Heyter
Опять Долбик долбонутый...  Ну чего Яремчука со старта не поставить?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
ivanuch
От і вся класифікація Реброва, як тренера ... склад команди це найкращі по позиціях!!! А дух команди для Реброва пусте місце - доказ знову Шапаренко і Судаков одночасно в стартовому складі!!! Правий фланг України в півзахисті голий!!! Ну не має вже фізично сил у Степаненка закрити півзахист на два фланги плюс центр борони !!! Крім того Гуцуляк не є оборонцем і не помічником Степаненка для захисту правого флангу!!! Читай правий фланг прохідний двір для Чехів!!!!
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+1
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serhiy
Збірна сьогодні про шахтарівська . Подивимся на гру. Шапаренка шкода. 
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
А тим часом Албанія обіграла Грузію на виїзді!!!
Україна зараз на останньому місці, але якщо виграє у чехів, то у всіх в групі буде по 6 очок)
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+1
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Владислав Рейский
Чего было не поставить Калюжного в старт? о_О
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+1
Diesel
а якщо виграемо у Чехів яке буде у нас місце ?
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0
C.Пеклов
А тут ще Албанія Грузію дере!
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0
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Nick.Grabowski
Тобто Ребров оновлювати збірну не планує (а виклик новачків був пов'язаний з травмами). Аби був готовий Циганков, то і Гуцуляк сидів би на заміні. 
Отже пана Реброва все влаштовує в грі команди з Євро-2024. 
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