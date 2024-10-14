Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды. Коуч произвел одну замену по сравнению с матчем против Грузии: Тарас Степаненко выйдет на поле с первых минут вместо Ивана Калюжного.

10 сентября Украина и Чехия уже встречались во 2-м туре ЛН. Тогда победу в Прага со счетом 3:2 одержали хозяева. Помимо очного противостояния с чехами, подопечные Сергея Реброва также провели поединки против Албании (1:2) и Грузии (1:0). У Чехии в активе еще одна победа над Албанией (2:0) и поражение Грузии (1:4).

Стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии:

Украина: Трубин – Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля – Степаненко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Гуцуляк – Довбик