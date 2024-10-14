Руслан КОСТЫШИН: «Недаром когда-то приглашал Калюжного в Колос»

Известный в прошлом футболист, а ныне — тренер Руслан Костышин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок 4 тура Лиги наций по футболу между сборными Украины и Чехии:

«Что мне больше всего понравилось в действиях украинской сборной в предыдущем матче с грузинами, так это самоотдача, готовность сыграть через не могу. Я объясняю эти метаморфозы тем, что на октябрьские поединки была вызвана группа новобранцев из клубов УПЛ, голодных до побед на международной арене.

Больше всего обрадовался первому вызову полузащитника Ивана Калюжного. Я не скрываю, что его игра мне очень импонирует, еще когда возглавлял «Колос», то ковалевцы были близки к подписанию с ним контракта, однако в последний момент не сложилось.

Я не удивился, что руководитель Сергей Ребров сразу доверил дебютанту место в старте и он не подвел. Убежден, что окрыленный своим первым выступлением за главную команду страны александриец и сегодня оправдает надежды.

Во Вроцлаве будет много борьбы, единоборств, ведь чехи делают ставку на силовой футбол. Все же, склоняюсь к тому, что в этой битве характеров верх возьмут украинцы. Счет? 1:0», — сказал Костышин.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины прогулялась по Вроцлаву перед игрой Лиги наций.