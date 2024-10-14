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14 октября 2024, 19:36 | Обновлено 14 октября 2024, 19:49
649
0

ФОТО. Жена Месси снялась для журнала. Некоторые кадры – огонь

Антонелла Рокуццо порадовала своих поклонников ослепительной красотой

14 октября 2024, 19:36 | Обновлено 14 октября 2024, 19:49
649
0
ФОТО. Жена Месси снялась для журнала. Некоторые кадры – огонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонелла Рокуццо и Лионель Месси

Жена лидера «Интер Маями» и сборной Аргентины Лионеля МессиАнтонелла Рокуццо – снялась в фотосессии для издания «Haute Living».

Очаровательная аргентинка снималась с украшениями бренда «Tiffany and Co» и поговорила с журналисткой Адриен Фарот, поделившись подробностями своей жизни:

«Я очень семейный человек! Я люблю свою рутину и когда всё хорошо организовано. Я пунктуальна и всегда стараюсь уважать время других, которое очень ценю. Я большой поклонник чтения; «Гарри Поттер» – моя любимая история. Мне также нравится собирать наборы Lego; у нас дома большая коллекция. И, конечно, проводить время с семьей», – рассказала Антонелла.

«Мой баланс – это моя семья. В хорошие и плохие времена мы всегда рядом, чтобы отпраздновать успехи друг друга и поддержать, когда дела идут не очень хорошо».

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Лионель Месси фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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