ФОТО. Жена Месси снялась для журнала. Некоторые кадры – огонь

Жена лидера «Интер Маями» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонелла Рокуццо – снялась в фотосессии для издания «Haute Living».

Очаровательная аргентинка снималась с украшениями бренда «Tiffany and Co» и поговорила с журналисткой Адриен Фарот, поделившись подробностями своей жизни:

«Я очень семейный человек! Я люблю свою рутину и когда всё хорошо организовано. Я пунктуальна и всегда стараюсь уважать время других, которое очень ценю. Я большой поклонник чтения; «Гарри Поттер» – моя любимая история. Мне также нравится собирать наборы Lego; у нас дома большая коллекция. И, конечно, проводить время с семьей», – рассказала Антонелла.

«Мой баланс – это моя семья. В хорошие и плохие времена мы всегда рядом, чтобы отпраздновать успехи друг друга и поддержать, когда дела идут не очень хорошо».