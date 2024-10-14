ФОТО. Халк снова женится на племяннице своей экс-жены – да, второй раз
Экс-футболист сборной Бразилии снова поведёт свою пассию под венец
Экс-футболист сборной Бразилии и игрок «Атлетико Паранаэнсе» Халк во второй раз женится на своей нынешней пассии.
Аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Халк и его возлюбленная Камила Анжело решила повенчаться.
Напомним, что Камила является племянницей экс-жены Халка, что придаёт ситуации максимальной пикантности.
Сообщается, что церемония может состояться на побережье Параибы в декабре этого года.
Пара состоит в браке с 2020-го года и именно тогда их история разлетелась по всем СМИ.
Халк и Камила воспитывают двоих детей.
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