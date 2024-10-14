Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Халк снова женится на племяннице своей экс-жены – да, второй раз
Другие новости
14 октября 2024, 18:37 | Обновлено 14 октября 2024, 19:14
2451
1

ФОТО. Халк снова женится на племяннице своей экс-жены – да, второй раз

Экс-футболист сборной Бразилии снова поведёт свою пассию под венец

14 октября 2024, 18:37 | Обновлено 14 октября 2024, 19:14
2451
1
ФОТО. Халк снова женится на племяннице своей экс-жены – да, второй раз
Instagram. Камила Анжело и Халк

Экс-футболист сборной Бразилии и игрок «Атлетико Паранаэнсе» Халк во второй раз женится на своей нынешней пассии.

Аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Халк и его возлюбленная Камила Анжело решила повенчаться.

Напомним, что Камила является племянницей экс-жены Халка, что придаёт ситуации максимальной пикантности.

Сообщается, что церемония может состояться на побережье Параибы в декабре этого года.

Пара состоит в браке с 2020-го года и именно тогда их история разлетелась по всем СМИ.

Халк и Камила воспитывают двоих детей.

По теме:
ФОТО. Жена Месси снялась для журнала. Некоторые кадры – огонь
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
Халк фото lifestyle сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена
Футбол | 14 октября 2024, 19:00 0
Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена
Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена

Ранее планировалось, что хирургическое вмешательство состоится в октябре

Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Футбол | 14 октября 2024, 04:39 0
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов

Испанец выступил с откровенным признанием

ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
Футбол | 14.10.2024, 15:10
ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Бокс | 14.10.2024, 08:22
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14.10.2024, 10:00
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Молодец
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 2
Бокс
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 2
Футбол
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 7
Теннис
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
12.10.2024, 20:06
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем