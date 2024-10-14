ФОТО. Халк снова женится на племяннице своей экс-жены – да, второй раз

Экс-футболист сборной Бразилии и игрок «Атлетико Паранаэнсе» Халк во второй раз женится на своей нынешней пассии.

Аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Халк и его возлюбленная Камила Анжело решила повенчаться.

Напомним, что Камила является племянницей экс-жены Халка, что придаёт ситуации максимальной пикантности.

Сообщается, что церемония может состояться на побережье Параибы в декабре этого года.

Пара состоит в браке с 2020-го года и именно тогда их история разлетелась по всем СМИ.

Халк и Камила воспитывают двоих детей.