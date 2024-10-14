ВИДЕО. Месут Озил сыграл в футбол с сотней детей
Экс-защитник сборной Германии сосредоточился на работе с новым поколением
35-летний бывший футболист сборной Германии Месут Озил сыграл в футбол с сотней детей в Баку. Такую акцию футболист провел во время визита в Азербайджан, где Озил будет работать над развитием детского футбола.
«Я думаю, что смогу добиться успеха в этом направлении. Я хочу делиться своим опытом с новым поколением. Из стран с небольшим населением выходят звездные футболисты», - рассказал Месут журналистам Report.
Озил известен своими выступлениями за немецкие «Шальке 04» и «Вердер», испанский «Реал Мадрид» и английский «Арсенал».
Завершал карьеру в чемпионате Турции. Сначала поиграл за «Фенербахче», а затем за «Башакшехир».
Mesut Ozil vs. 100 kids. 😂 pic.twitter.com/uiiLGvAuIW— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 14, 2024
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