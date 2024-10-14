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14 октября 2024, 17:19 | Обновлено 14 октября 2024, 17:32
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0

ВИДЕО. Месут Озил сыграл в футбол с сотней детей

Экс-защитник сборной Германии сосредоточился на работе с новым поколением

14 октября 2024, 17:19 | Обновлено 14 октября 2024, 17:32
210
0
ВИДЕО. Месут Озил сыграл в футбол с сотней детей
Transfermarkt. Месут Озил

35-летний бывший футболист сборной Германии Месут Озил сыграл в футбол с сотней детей в Баку. Такую акцию футболист провел во время визита в Азербайджан, где Озил будет работать над развитием детского футбола.

«Я думаю, что смогу добиться успеха в этом направлении. Я хочу делиться своим опытом с новым поколением. Из стран с небольшим населением выходят звездные футболисты», - рассказал Месут журналистам Report.

Озил известен своими выступлениями за немецкие «Шальке 04» и «Вердер», испанский «Реал Мадрид» и английский «Арсенал».

Завершал карьеру в чемпионате Турции. Сначала поиграл за «Фенербахче», а затем за «Башакшехир».

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Месут Озил сборная Германии по футболу Реал Мадрид детско-юношеский футбол
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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