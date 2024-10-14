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Лига наций
14 октября 2024, 18:05 |
384
0

Матч страны-агрессора в Лиге наций может не состояться

Беларусь могут не пустить в Великобританию

14 октября 2024, 18:05 |
384
0
Матч страны-агрессора в Лиге наций может не состояться
Getty Images/Global Images Ukraine

Выездной матч Лиги наций сборной беларуси против Северной Ирландии может не состояться из-за санкций Великобритании за помощь россии в войне против Украины.

Великобритания все еще не решила, стоит ли делать исключение и открывать визы игрокам и штабу сборной беларуси. Беларусь официальные домашние матчи проводит в других странах. Первый матч с Северной Ирландией состоялся в Венгрии.

Команды играют в группе C Лиги наций.

Беларусь лидирует с 5 очками, у их соперника 4 пункта.

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российско-украинская война сборная беларуси по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: BBC
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