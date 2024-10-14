Лига наций14 октября 2024, 18:05 |
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Матч страны-агрессора в Лиге наций может не состояться
Беларусь могут не пустить в Великобританию
14 октября 2024, 18:05 |
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Выездной матч Лиги наций сборной беларуси против Северной Ирландии может не состояться из-за санкций Великобритании за помощь россии в войне против Украины.
Великобритания все еще не решила, стоит ли делать исключение и открывать визы игрокам и штабу сборной беларуси. Беларусь официальные домашние матчи проводит в других странах. Первый матч с Северной Ирландией состоялся в Венгрии.
Команды играют в группе C Лиги наций.
Беларусь лидирует с 5 очками, у их соперника 4 пункта.
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