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Испания
14 октября 2024, 15:49 | Обновлено 14 октября 2024, 15:53
245
0

Барселона зимой хочет вернуть своего воспитанника Мингесу

Воспитанник каталонского клуба очень хорошо зарекомендовал себя в Сельте

14 октября 2024, 15:49 | Обновлено 14 октября 2024, 15:53
245
0
Барселона зимой хочет вернуть своего воспитанника Мингесу
Transfermarkt. Оскар Мингеса

25-летний центральный защитник испанской «Сельты» Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Как сообщает издание DailySport со ссылкой на испанские СМИ, у Оскара прописана в соглашении опция обратного выкупа для каталонского клуба за 10 миллионов евро.

Мингеса - воспитанник «Барселоны» и выступал за эту команду с юношеского возраста. В «Сельту» перешел в 2022 году, где сразу стал основным игроком.

В новом сезоне Оскар сыграл за свой клуб 8 матчей. Забивал в ворота «Валенсии» (2-й тур Ла Лиги, 3:1) и «Вильярреала» (3-й тур Ла Лиги, 3:4).

В прошлом сезоне Мингеса сыграл все 38 игр чемпионата и забил 3 гола

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Оскар Мингеса чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Сельта
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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