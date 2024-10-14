Барселона зимой хочет вернуть своего воспитанника Мингесу

25-летний центральный защитник испанской «Сельты» Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Как сообщает издание DailySport со ссылкой на испанские СМИ, у Оскара прописана в соглашении опция обратного выкупа для каталонского клуба за 10 миллионов евро.

Мингеса - воспитанник «Барселоны» и выступал за эту команду с юношеского возраста. В «Сельту» перешел в 2022 году, где сразу стал основным игроком.

В новом сезоне Оскар сыграл за свой клуб 8 матчей. Забивал в ворота «Валенсии» (2-й тур Ла Лиги, 3:1) и «Вильярреала» (3-й тур Ла Лиги, 3:4).

В прошлом сезоне Мингеса сыграл все 38 игр чемпионата и забил 3 гола