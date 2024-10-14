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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Нигде ко мне так не относились, как в Армении»
Лига наций
14 октября 2024, 15:49 |
1939
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Нигде ко мне так не относились, как в Армении»

Тренер всех поблагодарил

14 октября 2024, 15:49 |
1939
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Нигде ко мне так не относились, как в Армении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Украинский наставник Александр Петраков еще до официальной информации об своем увольнении с поста тренера сборной Армении, очевидно, знал о таком решении и заранее поблагодарил болельщиков.

«Хочу сказать по поводу болельщиков сборной Армении. Откровенно говорю, что это прекрасные люди, которые поддерживали команду до последней минуты, никто не уходил и болел за ребят. Могу только искренне поблагодарить».

«И то, как ко мне относились в Армении, ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить доброту болельщиков и вообще людей здесь».

«Спасибо всем большое, и журналистам тоже благодарен», – сказал Петраков.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Армения набрала четыре очка после четырех матчей.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: Федерация футбола Армении
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