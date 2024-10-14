Александр ПЕТРАКОВ: «Нигде ко мне так не относились, как в Армении»

Украинский наставник Александр Петраков еще до официальной информации об своем увольнении с поста тренера сборной Армении, очевидно, знал о таком решении и заранее поблагодарил болельщиков.

«Хочу сказать по поводу болельщиков сборной Армении. Откровенно говорю, что это прекрасные люди, которые поддерживали команду до последней минуты, никто не уходил и болел за ребят. Могу только искренне поблагодарить».

«И то, как ко мне относились в Армении, ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить доброту болельщиков и вообще людей здесь».

«Спасибо всем большое, и журналистам тоже благодарен», – сказал Петраков.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Армения набрала четыре очка после четырех матчей.