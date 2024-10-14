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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 16:10 |
792
1

Дебютант сборной Украины: «Ребров сказал, что будет ротация»

Назаренко не менял бы победный состав

14 октября 2024, 16:10 |
792
1
Дебютант сборной Украины: «Ребров сказал, что будет ротация»
УАФ

Хавбек Александр Назаренко, который дебютировал в сборной Украины в минувшем матче против Грузии, считает, что двух дней на восстановление должно хватить.

Сегодня команда сыграет против Чехии.

«С Чехией нужно быть готовым к борьбе. У них там все очень высокие, хорошо умеют бороться. Восстановление? Если хорошо восстановиться, то мне одного дня достаточно».

«Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял», – сказал Назаренко.

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Сергей Ребров Александр Назаренко (футбол) сборная Украины по футболу Украина - Чехия сборная Чехии по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 1
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Сергей Литвиненко
я тоже.Не надо менять,хотя в два нападающих было бы здорово.
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