Дебютант сборной Украины: «Ребров сказал, что будет ротация»

Хавбек Александр Назаренко, который дебютировал в сборной Украины в минувшем матче против Грузии, считает, что двух дней на восстановление должно хватить.

Сегодня команда сыграет против Чехии.

«С Чехией нужно быть готовым к борьбе. У них там все очень высокие, хорошо умеют бороться. Восстановление? Если хорошо восстановиться, то мне одного дня достаточно».

«Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял», – сказал Назаренко.