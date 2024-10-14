ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
Риццоли признал ошибку арбитра
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая спорные моменты матчей УПЛ последних туров, остановился на пенальти в матче Александрия – Рух, который в компенсированное время был назначен в ворота хозяев.
Риццоли считает, что за фол против Игоря Краснопира не стоило назначать пенальти, потому что форвард не участвовал в игровом эпизоде и был далеко от мяча.
«Игрок Александрии случайно наступил на ногу соперника. Ситуация вырвана из контекста игры и не повлияла на результат удара. Хотя с технической стороны, если игроку наступили на ногу, то это нарушение».
«Но футбол – контактная игра, и могут быть случайные действия защитников. Понимание футбола оставляет интерпретации того, является ли это фолом».
«Ситуация вырвана из контекста игры и не может считаться нарушением».
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