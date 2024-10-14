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  4. ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 15:10 |
1483
3

ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух

Риццоли признал ошибку арбитра

14 октября 2024, 15:10 |
1483
3
ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух
ФК Александрия

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая спорные моменты матчей УПЛ последних туров, остановился на пенальти в матче Александрия – Рух, который в компенсированное время был назначен в ворота хозяев.

Риццоли считает, что за фол против Игоря Краснопира не стоило назначать пенальти, потому что форвард не участвовал в игровом эпизоде и был далеко от мяча.

«Игрок Александрии случайно наступил на ногу соперника. Ситуация вырвана из контекста игры и не повлияла на результат удара. Хотя с технической стороны, если игроку наступили на ногу, то это нарушение».

«Но футбол – контактная игра, и могут быть случайные действия защитников. Понимание футбола оставляет интерпретации того, является ли это фолом».

«Ситуация вырвана из контекста игры и не может считаться нарушением».

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Никола Риццоли чемпионат Украины по футболу пенальти Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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romario1501
Ну так Брагару також випадково наступив гравцю Лаціо на ногу, але йому дали червону.
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Gargantua81
опять начинают нюхать "дух игры"
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