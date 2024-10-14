ВИДЕО. В УАФ оценили спорный пенальти в матче Александрия – Рух

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, разбирая спорные моменты матчей УПЛ последних туров, остановился на пенальти в матче Александрия – Рух, который в компенсированное время был назначен в ворота хозяев.

Риццоли считает, что за фол против Игоря Краснопира не стоило назначать пенальти, потому что форвард не участвовал в игровом эпизоде и был далеко от мяча.

«Игрок Александрии случайно наступил на ногу соперника. Ситуация вырвана из контекста игры и не повлияла на результат удара. Хотя с технической стороны, если игроку наступили на ногу, то это нарушение».

«Но футбол – контактная игра, и могут быть случайные действия защитников. Понимание футбола оставляет интерпретации того, является ли это фолом».

«Ситуация вырвана из контекста игры и не может считаться нарушением».