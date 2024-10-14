Янник СИННЕР: «Были моменты, когда я терял улыбку»

Первая ракетка мира Янник Синнер победил Новака Джоковича в финале турнира ATP 1000 (Шанхай) 7:6, 6:3. Итальянец рассказал, что думает о своей победе, а также вспомнил обвинения в допинге:

«Этот год был для меня очень тяжелым из-за других обстоятельств. В некоторых моментах я терял улыбку, потому, что у меня были проблемы вне корта. Они до сих пор в моей памяти.

Люди думают, что если ты побеждаешь, то у вас нет никаких проблем. Я чувствую себя сильным, когда выхожу на корт, пытаюсь не думать об этом и быть сконцентрированным на матче», – рассказал Синнер.

В этом сезоне итальянский теннисист провалил два допинг-теста, однако избежал наказания. Янник сумел доказать, что запрещенное вещество попало в организм случайно.