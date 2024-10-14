Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался в том, с каким соперником он не хотел бы иметь дело в Лиге чемпионов.

«С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос. Наверное, с «Барселоной», потому что у меня огромная привязанность к этому клубу», – заявил Гвардиола в интервью на ТВ-шоу Che Tempo Che Fa.

Как известно, у Гвардиолы действует контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года.

Будучи действующим футболистом, Жузеп Гвардиола более 10 лет защищал цвета «Барселоны», а затем с 2008 по 2012 год тренировал «блауграну», с которой в сезоне-2008/2009 оформил требл.