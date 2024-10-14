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Англия
14 октября 2024, 04:39 | Обновлено 14 октября 2024, 04:48
314
0

Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов

Испанец выступил с откровенным признанием

14 октября 2024, 04:39 | Обновлено 14 октября 2024, 04:48
314
0
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола (справа)

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался в том, с каким соперником он не хотел бы иметь дело в Лиге чемпионов.

«С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос. Наверное, с «Барселоной», потому что у меня огромная привязанность к этому клубу», – заявил Гвардиола в интервью на ТВ-шоу Che Tempo Che Fa.

Как известно, у Гвардиолы действует контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года.

Будучи действующим футболистом, Жузеп Гвардиола более 10 лет защищал цвета «Барселоны», а затем с 2008 по 2012 год тренировал «блауграну», с которой в сезоне-2008/2009 оформил требл.

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Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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