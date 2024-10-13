ПЕТРАКОВ: «Постараемся взять реванш у македонцев. Надо играть агрессивно»

Украинский наставник сборной Армении Александр Петраков поделился мнением перед матчем 4-го тура Лиги наций против сборной Северной Македонии:

«Будет довольно интересная игра. У нас остается долг перед болельщиками. Мы неудачно сыграли в Македонии, не заслужили этого поражения. Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и добиться победы. Завтра очень важная для нас игра.

Эдуард Сперцян готовится к игре, восстанавливается. У него болела спина. Именно по этой причине он не сыграл против Фарерских островов. Он хотел играть, но я ему не разрешил, потому что не хочу рисковать здоровьем игроков. Я поручил ему оставаться в Ереване, лечиться и готовиться к игре с Северной Македонией.

Я разговаривал с ребятами, сказал, что вижу положительные изменения за эти 1,5 года. Я регулярно советую им играть в агрессивный футбол. Они должны играть так, чтобы боялись Армению. Я стараюсь сделать так, чтобы они поверили в свои силы. Нам нужно играть в агрессивный футбол. Ребята стараются».

Игра 4-го тура Лиги наций между Арменией и Северной Македонией пройдет в Ереване 12 октября в 20:00. В Скопье команда Армении уступила со счетом 0:2.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Петракова