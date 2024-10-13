Экс-игрок Спортинга сменил футбол на фильмы для взрослых

36-летний бывший футболист лиссабонского «Спортинга» Фабио Паим в прошлом сезоне еще играл в футбол, а недавно дебютировал в новой роли - как актер для взрослых. Об этом сообщила его коллега Диана Мелансья на своей странице в Instagram.

Фабио Паим выступал вместе с Криштиану Роналду за «Спортинг». Но, в отличие от своего звездного одноклубника, Паим за лиссабонский клуб так и не дебютировал. В течение четырех сезонов он ездил по арендам и даже был в лондонском «Челси».

Последним клубом Фабио был польский клуб «Старовице-Дольне».