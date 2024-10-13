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13 октября 2024, 19:21 | Обновлено 13 октября 2024, 19:34
990
0

Экс-игрок Спортинга сменил футбол на фильмы для взрослых

Паим когда-то был одноклубником Криштиану Роналду

13 октября 2024, 19:21 | Обновлено 13 октября 2024, 19:34
990
0
Экс-игрок Спортинга сменил футбол на фильмы для взрослых
Transfermarkt. Фабио Паим

36-летний бывший футболист лиссабонского «Спортинга» Фабио Паим в прошлом сезоне еще играл в футбол, а недавно дебютировал в новой роли - как актер для взрослых. Об этом сообщила его коллега Диана Мелансья на своей странице в Instagram.

Фабио Паим выступал вместе с Криштиану Роналду за «Спортинг». Но, в отличие от своего звездного одноклубника, Паим за лиссабонский клуб так и не дебютировал. В течение четырех сезонов он ездил по арендам и даже был в лондонском «Челси».

Последним клубом Фабио был польский клуб «Старовице-Дольне».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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