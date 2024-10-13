Манчестер Юнайтед рассматривает на должность тренера Терзича
Еще один кандидат на работу в случае отставки Эрика тен Хага
41-летний немецкий специалист Эдин Терзич попал в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». О возможном назначении Терзича сообщил журналист Алан Никсон.
Последней командой Эдина была дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб с Терзичем дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где уступил мадридскому «Реалу».
Эдин Терзич уже работал в Англии. Он был ассистентом Славена Билича в «Вест Хэме».
В случае увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера также претендуют Рууд ван Нистелрой, Томас Тухель и Симоне Индзаги.
Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında Edin Terzic de yer alıyor. (Alan Nixon)#PremierLeague #ManchesterUnited pic.twitter.com/U7cNSCl8w6— ABS Sportss (@ABSSportss) October 13, 2024
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