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Англия
13 октября 2024, 18:35 | Обновлено 13 октября 2024, 18:38
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0

Манчестер Юнайтед рассматривает на должность тренера Терзича

Еще один кандидат на работу в случае отставки Эрика тен Хага

13 октября 2024, 18:35 | Обновлено 13 октября 2024, 18:38
255
0
Манчестер Юнайтед рассматривает на должность тренера Терзича
Transfermarkt. Эдин Терзич

41-летний немецкий специалист Эдин Терзич попал в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». О возможном назначении Терзича сообщил журналист Алан Никсон.

Последней командой Эдина была дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб с Терзичем дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где уступил мадридскому «Реалу».

Эдин Терзич уже работал в Англии. Он был ассистентом Славена Билича в «Вест Хэме».

В случае увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера также претендуют Рууд ван Нистелрой, Томас Тухель и Симоне Индзаги.

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Эдин Терзич Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера отставка Эрик тен Хаг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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