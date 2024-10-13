Манчестер Юнайтед рассматривает на должность тренера Терзича

41-летний немецкий специалист Эдин Терзич попал в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». О возможном назначении Терзича сообщил журналист Алан Никсон.

Последней командой Эдина была дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб с Терзичем дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где уступил мадридскому «Реалу».

Эдин Терзич уже работал в Англии. Он был ассистентом Славена Билича в «Вест Хэме».

В случае увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера также претендуют Рууд ван Нистелрой, Томас Тухель и Симоне Индзаги.