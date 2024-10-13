Федерация футбола Албании обратится к УЕФА после матча Лиги наций

Албанская футбольная федерация обратилась к УЕФА с просьбой наказать сборную Чехии за поведение болельщиков. Как сообщает пресс-служба АФФ, во время матча 3-го тура Лиги наций между Чехией и Албанией с трибун раздавались расистские выкрики.

Кроме того, чешские болельщики пренебрежительно относились к государственным символам албанцев.

«Албанская федерация футбола осуждает позорные действия, которые произошли во время матча против Чехии. Расистские выкрики и осквернение албанского флага — недопустимые вещи на футбольном поле. Сборная Албании продолжает демонстрировать силу и мужество в любых трудностях. Вместе с нашими болельщиками мы оставили этот матч позади и готовимся к следующему сопернику — Грузии, надеемся на положительный результат», — говорится в заявлении.

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Чехии победила Албанию со счетом 2:0.