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Лига наций
13 октября 2024, 17:44 | Обновлено 13 октября 2024, 18:35
2243
0

Федерация футбола Албании обратится к УЕФА после матча Лиги наций

Болельщики сборной Чехии портили государственные символы Албании и проявляли расистское поведение

13 октября 2024, 17:44 | Обновлено 13 октября 2024, 18:35
2243
0
Федерация футбола Албании обратится к УЕФА после матча Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Чехия – Албания

Албанская футбольная федерация обратилась к УЕФА с просьбой наказать сборную Чехии за поведение болельщиков. Как сообщает пресс-служба АФФ, во время матча 3-го тура Лиги наций между Чехией и Албанией с трибун раздавались расистские выкрики.

Кроме того, чешские болельщики пренебрежительно относились к государственным символам албанцев.

«Албанская федерация футбола осуждает позорные действия, которые произошли во время матча против Чехии. Расистские выкрики и осквернение албанского флага — недопустимые вещи на футбольном поле. Сборная Албании продолжает демонстрировать силу и мужество в любых трудностях. Вместе с нашими болельщиками мы оставили этот матч позади и готовимся к следующему сопернику — Грузии, надеемся на положительный результат», — говорится в заявлении.

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Чехии победила Албанию со счетом 2:0.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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