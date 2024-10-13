Умер финалист Лиги чемпионов Рашович, игравший за Партизан
Бранко Рашович известен своими выступлениями за Партизан и Боруссию из Дортмунда
В Сербии на 83-м году жизни скончался экс-игрок белградского «Партизана» Бранко Рашович. Игрок начал свою карьеру в команде «Будучност».
В 1964 году он присоединился к «черно-белым». Уже через год защитник принял участие в историческом сезоне для «Партизана», когда команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).
Белградский клуб на своем пути победил «Нант» (2:0, 2:2), «Вердер» (3:0, 0:1), «Спарту» Прага (1:4, 5:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0, 0:1). Рашович принял участие во всех матчах команды.
Завершал карьеру в дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб сыграл 109 матчей. Также он был игроком национальной сборной Югославии.
🙏Sa nevericom i tugom, primili smo vest da nas je u danas, u 83. godini života, napustio Branko Rašović, legendarni fudbaler Partizana.— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 11, 2024
FK Partizan iskazuje iskreno saučešće porodici i prijateljima. Vreme i mesto sahrane će biti naknadno objavljeni.
11.4.1942 - 11.10.2024. pic.twitter.com/C5nLKsu5VK
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