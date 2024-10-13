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13 октября 2024, 16:36 | Обновлено 13 октября 2024, 17:09
581
1

Умер финалист Лиги чемпионов Рашович, игравший за Партизан

Бранко Рашович известен своими выступлениями за Партизан и Боруссию из Дортмунда

13 октября 2024, 16:36 | Обновлено 13 октября 2024, 17:09
581
1
Умер финалист Лиги чемпионов Рашович, игравший за Партизан
partizan.rs. Бранко Рашович

В Сербии на 83-м году жизни скончался экс-игрок белградского «Партизана» Бранко Рашович. Игрок начал свою карьеру в команде «Будучност».

В 1964 году он присоединился к «черно-белым». Уже через год защитник принял участие в историческом сезоне для «Партизана», когда команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

Белградский клуб на своем пути победил «Нант» (2:0, 2:2), «Вердер» (3:0, 0:1), «Спарту» Прага (1:4, 5:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0, 0:1). Рашович принял участие во всех матчах команды.

Завершал карьеру в дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб сыграл 109 матчей. Также он был игроком национальной сборной Югославии.

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Лига чемпионов Партизан Белград смерть
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Serhii P.
В 1960-х роках Ліги Чемпіонів не було, турнір називався Кубком європейських чемпіонів і команди грали гру вдома та на виїзді на вибування. Груп не було, участь брали лише чемпіони країн.
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