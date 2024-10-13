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13 октября 2024, 16:45 |
46
0

«Не так себе представлял». Марченко признался, чем его удивил Надаль

Украинский теннисист высказался о легендарном спортсмене

13 октября 2024, 16:45 |
46
0
«Не так себе представлял». Марченко признался, чем его удивил Надаль
Илья Марченко

Известный украинский теннисист Илья Марченко высказался о легендарном Рафаэле Надале, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Какой матч против Надаля вам запомнился больше всего? С какими его игровыми качествами вам было труднее всего справиться?

– Против меня Надаль сыграл очень умно, успешно использовав мои слабые стороны. Этим он меня удивил. Матч был совсем не таким, как я себе его представлял.

– Кто теперь будет «Королем грунта»?

– Наверное, сейчас королем грунта можно назвать Алькараза.

– Является ли Надаль лучшим игроком в истории мирового тенниса?

– Не люблю все эти разговоры о лучших в истории тенниса. Разные эпохи, разные поколения. На бумаге Новак превзошел и Рафу и Федерера. Но в любом случае, Рафа – уникальный теннисист. И его достижения на Ролан Гаррос будут легендой еще много лет.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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