Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона заинтересовалась подписанием молодого голкипера Брайтона
Испания
13 октября 2024, 15:44 | Обновлено 13 октября 2024, 16:00
137
0

Барселона заинтересовалась подписанием молодого голкипера Брайтона

Барт Вербрюгген может летом переехать в каталонский клуб

13 октября 2024, 15:44 | Обновлено 13 октября 2024, 16:00
137
0
Барселона заинтересовалась подписанием молодого голкипера Брайтона
Transfermarkt. Барт Вербрюгген

22-летний нидерландский голкипер «Брайтона» Барт Вербрюгген может летом переехать в Испанию. По информации издания Mundo Deportivo, каталонцы готовы предложить игроку контракт.

У Вербрюггена соглашение с «Брайтоном» рассчитано до 2028 года. По информации статистического портала Transfermarkt, голкипера оценивают в 22 миллиона евро.

«Барселона» начала искать нового голкипера после того, как травму получил Марк-Андре тер Штеген. Клуб даже подписал контракт с польским ветераном Войцехом Щенсны.

Вербрюгген перешел в «Брайтон» в 2023-м году из бельгийского «Андерлехта» за 10 миллионов евро. В этом сезоне игрок 6 раз выходил на футбольное поле.

По теме:
Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет в гранде Серии А
Барселона предложит новый контракт травмированному игроку
Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч
чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Барт Вербрюгген Барселона Брайтон трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Футбол | 12 октября 2024, 23:52 3
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу

Команду Мартинеса теперь будет очень сложно потеснить с первой строчки группы Лиги наций

«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13 октября 2024, 07:55 0
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри

Спенсер ожидает победы «Цыганского короля» 

Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 13.10.2024, 12:39
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборной нужно еще пару таких, как Калюжный»
Футбол | 13.10.2024, 11:46
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборной нужно еще пару таких, как Калюжный»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборной нужно еще пару таких, как Калюжный»
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Футбол | 12.10.2024, 14:26
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52
Футбол
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
13.10.2024, 00:03
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48 1
Футбол
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 8
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем