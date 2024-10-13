Барселона заинтересовалась подписанием молодого голкипера Брайтона

22-летний нидерландский голкипер «Брайтона» Барт Вербрюгген может летом переехать в Испанию. По информации издания Mundo Deportivo, каталонцы готовы предложить игроку контракт.

У Вербрюггена соглашение с «Брайтоном» рассчитано до 2028 года. По информации статистического портала Transfermarkt, голкипера оценивают в 22 миллиона евро.

«Барселона» начала искать нового голкипера после того, как травму получил Марк-Андре тер Штеген. Клуб даже подписал контракт с польским ветераном Войцехом Щенсны.

Вербрюгген перешел в «Брайтон» в 2023-м году из бельгийского «Андерлехта» за 10 миллионов евро. В этом сезоне игрок 6 раз выходил на футбольное поле.