Лучше Дьекереша. Два игрока из УПЛ попали в интересный рейтинг
Георгий Судаков и Александра Назаренко – в топ-10 футболистов сезона по нетоповым лигам
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко попали в топ-10 лучших футболистов сезона из нетоповых лиг по версии статистического портала SofaScore.
Звездный хавбек «горняков» со средней оценкой 8.23 занял второе место в рейтинге, опередив даже шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, которым интересуется «Манчестер Сити».
Фланговый нападающий «волков» Назаренко замкнул десятку со средней оценкой 7.83. В 8 матчах этого розыгрыша Украинской Премьер-лиги он забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
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