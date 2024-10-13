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  4. Лучше Дьекереша. Два игрока из УПЛ попали в интересный рейтинг
Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 16:22 |
675
1

Лучше Дьекереша. Два игрока из УПЛ попали в интересный рейтинг

Георгий Судаков и Александра Назаренко – в топ-10 футболистов сезона по нетоповым лигам

13 октября 2024, 16:22 |
675
1
Лучше Дьекереша. Два игрока из УПЛ попали в интересный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко попали в топ-10 лучших футболистов сезона из нетоповых лиг по версии статистического портала SofaScore.

Звездный хавбек «горняков» со средней оценкой 8.23 занял второе место в рейтинге, опередив даже шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, которым интересуется «Манчестер Сити».

Фланговый нападающий «волков» Назаренко замкнул десятку со средней оценкой 7.83. В 8 матчах этого розыгрыша Украинской Премьер-лиги он забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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Георгий Судаков Александр Назаренко (футбол) Виктор Дьекереш Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рейтинг SofaScore
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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avk2307
Питання до Софа скор:
Як гравець який забив 7 голів  та віддав 4 асисти зайняв 10 те місце , а Судаков друге з набагато гіршими показниками?
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