Лучше Дьекереша. Два игрока из УПЛ попали в интересный рейтинг

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко попали в топ-10 лучших футболистов сезона из нетоповых лиг по версии статистического портала SofaScore.

Звездный хавбек «горняков» со средней оценкой 8.23 занял второе место в рейтинге, опередив даже шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, которым интересуется «Манчестер Сити».

Фланговый нападающий «волков» Назаренко замкнул десятку со средней оценкой 7.83. В 8 матчах этого розыгрыша Украинской Премьер-лиги он забил 7 голов и отдал 4 ассиста.