13 октября в 16:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция главного тренера сборной Чехии Ивана Гашека.

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Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проводит домашние матчи Лиги наций 2024/25 в Польше.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE