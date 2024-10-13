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Лига наций
13 октября 2024, 16:45 |
361
0

Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE

13 октября в 16:45 коуч сборной Чехии расскажет о матче с Украиной

13 октября 2024, 16:45 |
361
0
Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

13 октября в 16:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция главного тренера сборной Чехии Ивана Гашека.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проводит домашние матчи Лиги наций 2024/25 в Польше.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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