Лига наций13 октября 2024, 16:45 |
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Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
13 октября в 16:45 коуч сборной Чехии расскажет о матче с Украиной
13 октября 2024, 16:45 |
361
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13 октября в 16:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция главного тренера сборной Чехии Ивана Гашека.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проводит домашние матчи Лиги наций 2024/25 в Польше.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
Пресс-конференция Ивана Гашека во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
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