Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет в гранде Серии А

Мадридский «Реал» интересуется итальянским правым защитником туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 24-летнем футболисте замену для Дани Карвахаля, который недавно получил тяжелую травму и пропустит примерно год.

Однако отмечается, что «старая синьора» на данный момент не намерена даже начинать переговоры о продаже игрока.

В сезоне 2024/25 Андреа Камбьязо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.