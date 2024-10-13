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  4. Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет в гранде Серии А
Испания
13 октября 2024, 15:55 |
275
0

Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет в гранде Серии А

Андреа Камбьязо может покинуть «Ювентус»

13 октября 2024, 15:55 |
275
0
Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет в гранде Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Камбьязо

Мадридский «Реал» интересуется итальянским правым защитником туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 24-летнем футболисте замену для Дани Карвахаля, который недавно получил тяжелую травму и пропустит примерно год.

Однако отмечается, что «старая синьора» на данный момент не намерена даже начинать переговоры о продаже игрока.

В сезоне 2024/25 Андреа Камбьязо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Андреа Камбьязо Ювентус Реал Мадрид Дани Карвахаль трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Calciomercato
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