Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч

Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, клуб Про-лиги может попытаться подписать 24-летнего футболиста уже следующим летом.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро, а его клаусула – 1 миллиард.

Ранее издание Marca сообщало, что Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча 2024».