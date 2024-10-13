Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч
Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»
Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, клуб Про-лиги может попытаться подписать 24-летнего футболиста уже следующим летом.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро, а его клаусула – 1 миллиард.
Ранее издание Marca сообщало, что Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча 2024».
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