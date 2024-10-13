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  4. Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч
Испания
13 октября 2024, 14:45 |
1138
0

Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»

13 октября 2024, 14:45 |
1138
0
Еще одна звезда в Аравии? Аль-Хиляль хочет купить фаворита на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, клуб Про-лиги может попытаться подписать 24-летнего футболиста уже следующим летом.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро, а его клаусула – 1 миллиард.

Ранее издание Marca сообщало, что Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча 2024».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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