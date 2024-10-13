Максимов рассказал о силе нынешнего Динамо Александра Шовковского

Бывший игрок киевского «Динамо» Юрий Максимов высказал мнение об игре столичного коллектива, руководимого Александром Шовковским, на старте нынешнего сезона.

– Не затронуть тему «Динамо» невозможно. Как вам игра команды Шовковского в стартовом отрезке нынешнего сезона?

– Хорошая игра, хорошая команда. Но большего я говорить не хочу, это не в моей компетенции и некорректно по отношению к коллеге: каждый должен говорить только за свою команду. Тем более, что только тренер владеет ситуацией на 100%, потому что только он находится внутри команды.

– А если просто взгляд со стороны? В чем сила этого «Динамо»?

– На мой взгляд, прежде всего, в том, что в составе команды играют практически только украинцы.

– Да, но в еврокубках это вылезает боком...

– Где-то не хватает мастерства и опыта. Когда ты постоянно играешь в еврокубках, приобретаешь бесценный опыт и повышаешь свое мастерство, и потом на такие матчи выходишь совсем по-другому.

Но отталкиваться надо от главного - от нашей ситуации. В стране почти три года идет полномасштабная война. Поэтому приходится играть своими силами – ни один качественный легионер сейчас к нам не приедет. Вспомните, какими были наши ведущие клубы в мирное время. Они были укомплектованы лучшими украинскими футболистами и квалифицированными легионерами. Совсем другим был и уровень нашего чемпионата – соревновательный процесс был принципиально иным. Поэтому и результаты выступления в еврокубках тоже оказывались более успешными.

Плюс к этому сейчас все наши клубы в еврокубках, во-первых, играют только на выезде, а, во-вторых, сталкиваются со сложной логистикой - сплошные переезды, которые отнимают много сил.

Поэтому выбора сейчас нет: надо воспитывать свою молодежь и рассчитывать на ее силы. Правда, конечно, здесь другая ситуация возникает: ты воспитываешь, воспитываешь, а он потом переходит в зарубежный клуб. Но это тоже естественно, – рассказал Максимов.

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