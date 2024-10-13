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  4. Максимов рассказал о силе нынешнего Динамо Александра Шовковского
Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 13:31 |
722
4

Максимов рассказал о силе нынешнего Динамо Александра Шовковского

Экс-полузащитник – о состоянии динамовского коллектива

13 октября 2024, 13:31 |
722
4
Максимов рассказал о силе нынешнего Динамо Александра Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Юрий Максимов высказал мнение об игре столичного коллектива, руководимого Александром Шовковским, на старте нынешнего сезона.

– Не затронуть тему «Динамо» невозможно. Как вам игра команды Шовковского в стартовом отрезке нынешнего сезона?

– Хорошая игра, хорошая команда. Но большего я говорить не хочу, это не в моей компетенции и некорректно по отношению к коллеге: каждый должен говорить только за свою команду. Тем более, что только тренер владеет ситуацией на 100%, потому что только он находится внутри команды.

– А если просто взгляд со стороны? В чем сила этого «Динамо»?

– На мой взгляд, прежде всего, в том, что в составе команды играют практически только украинцы.

– Да, но в еврокубках это вылезает боком...

– Где-то не хватает мастерства и опыта. Когда ты постоянно играешь в еврокубках, приобретаешь бесценный опыт и повышаешь свое мастерство, и потом на такие матчи выходишь совсем по-другому.

Но отталкиваться надо от главного - от нашей ситуации. В стране почти три года идет полномасштабная война. Поэтому приходится играть своими силами – ни один качественный легионер сейчас к нам не приедет. Вспомните, какими были наши ведущие клубы в мирное время. Они были укомплектованы лучшими украинскими футболистами и квалифицированными легионерами. Совсем другим был и уровень нашего чемпионата – соревновательный процесс был принципиально иным. Поэтому и результаты выступления в еврокубках тоже оказывались более успешными.

Плюс к этому сейчас все наши клубы в еврокубках, во-первых, играют только на выезде, а, во-вторых, сталкиваются со сложной логистикой - сплошные переезды, которые отнимают много сил.

Поэтому выбора сейчас нет: надо воспитывать свою молодежь и рассчитывать на ее силы. Правда, конечно, здесь другая ситуация возникает: ты воспитываешь, воспитываешь, а он потом переходит в зарубежный клуб. Но это тоже естественно, – рассказал Максимов.

Ранее Юрий Максимов объяснил причину победы Украины в матче с Грузией.

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Юрий Максимов Динамо Киев Лига Европы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Юрій Остроумов Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 4
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Diesel
ггггг....сила))
Та всі бачать цю силу в ЛЕ. Добре що хочь в ЛЧ не війшли. 
А вигравати у дворових команд УПЛ не показник.
Хофенхайм 16 місце в Бундес Лізі. ДК 1 місце в УПЛ
ТУПО ПРІРВА
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0
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_Quantum19_
Іншими словами, Гоффенхайм, 16-те місце, Бундесліга="Динамо" (Київ), 1-ше місце, УПЛ.)
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-1
Nick.Grabowski
Сила нинішнього ДК в Суркісах, їх стукачах та лакеях.
Це фундамент клубу та щоденне життєдайне творче натхнення для гравців та тренерського штабу
 В цьому плані з ДК можуть конкурувати лише Коломойський (його лакей Береза) та щирий (люблячий) Палкін (Ахметов). 
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-1
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