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13 октября 2024, 13:14 |
735
1

Динамовец Герреро и Ко не смогли омрачить дебют Почеттино в сборной США

Нападающий «Динамо» принял участие в спарринге сборной Панамы

13 октября 2024, 13:14 |
735
1
Динамовец Герреро и Ко не смогли омрачить дебют Почеттино в сборной США
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро (в белой форме)

В ночь на 13 октября за океаном состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Панамы.

Игра, которая была проведена в Остине (США), стала исторической для американской сборной – ее действиями впервые руководил экс-наставник «Челси» Маурисио Почеттино.

В составе сборной Панамы в поединке принял участие нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Он появился в старте своей команды и отыграл до 69 минуты, после чего был заменен. Это была 15-я игра Герреро в форме сборной своей страны, на его счету 1 гол.

Встреча завершилась победой США со счетом 2:0.

Товарищеский матч

США – Панама – 2:0

Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4.

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сборная Панамы по футболу сборная США по футболу товарищеские матчи Эдуардо Герреро Маурисио Почеттино
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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_Quantum19_
Даремно Герреро до "Динамо" (Київ) перейшов.((
Якби продовжив грати в ФК "Зоря" (Луганськ) або будь-якому іншому клубі УПЛ, чогось бере впевненість, що обов'язково відзначився б або забитим голом або асистом.
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