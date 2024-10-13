Динамовец Герреро и Ко не смогли омрачить дебют Почеттино в сборной США

В ночь на 13 октября за океаном состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Панамы.

Игра, которая была проведена в Остине (США), стала исторической для американской сборной – ее действиями впервые руководил экс-наставник «Челси» Маурисио Почеттино.

В составе сборной Панамы в поединке принял участие нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Он появился в старте своей команды и отыграл до 69 минуты, после чего был заменен. Это была 15-я игра Герреро в форме сборной своей страны, на его счету 1 гол.

Встреча завершилась победой США со счетом 2:0.

Товарищеский матч

США – Панама – 2:0

Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4.