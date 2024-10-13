Динамовец Герреро и Ко не смогли омрачить дебют Почеттино в сборной США
Нападающий «Динамо» принял участие в спарринге сборной Панамы
В ночь на 13 октября за океаном состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Панамы.
Игра, которая была проведена в Остине (США), стала исторической для американской сборной – ее действиями впервые руководил экс-наставник «Челси» Маурисио Почеттино.
В составе сборной Панамы в поединке принял участие нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Он появился в старте своей команды и отыграл до 69 минуты, после чего был заменен. Это была 15-я игра Герреро в форме сборной своей страны, на его счету 1 гол.
Встреча завершилась победой США со счетом 2:0.
Товарищеский матч
США – Панама – 2:0
Голы: Муса, 49, Пепи, 90+4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду Мартинеса теперь будет очень сложно потеснить с первой строчки группы Лиги наций
Артем привлекает все больше внимания итальянских СМИ
Якби продовжив грати в ФК "Зоря" (Луганськ) або будь-якому іншому клубі УПЛ, чогось бере впевненість, що обов'язково відзначився б або забитим голом або асистом.