«Это не Месси». Кополовец призвал искать замены звездным сборникам

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец высказался о замене для лидеров национальной сборной Украины после матча 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Грузии (1:0):

«Гуцуляк выглядел здорово! Незаменимых футболистов нет, даже у сборной. Не надо делать из сборников кумиров! На каждую позицию у нас есть двое-трое равноценных футболистов, которые смогут хоть завтра выйти и сыграть. Нет Степаненко – вышел Калюжный, нет Ярмоленко – вышел Гуцуляк, нет Довбика – Яремчук. Да, у сборной есть лидеры, но в последних матчах они не очень классно себя проявили, поэтому надо искать резерв.

Не должен один футболист играть ключевую роль для сборной. При всем уважении к Мудрику, но он не показывает того футбола, где будет незаменимым. Это не Месси для Аргентины. Наша команда не должна быть завязана на одном футболисте».