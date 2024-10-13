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  4. «Это не Месси». Кополовец призвал искать замены звездным сборникам
Лига наций
13 октября 2024, 12:33 |
672
0

«Это не Месси». Кополовец призвал искать замены звездным сборникам

Известный украинский экс-футболист считает, что команда не может быть зависима от Мудрика

13 октября 2024, 12:33 |
672
0
«Это не Месси». Кополовец призвал искать замены звездным сборникам
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец высказался о замене для лидеров национальной сборной Украины после матча 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Грузии (1:0):

«Гуцуляк выглядел здорово! Незаменимых футболистов нет, даже у сборной. Не надо делать из сборников кумиров! На каждую позицию у нас есть двое-трое равноценных футболистов, которые смогут хоть завтра выйти и сыграть. Нет Степаненко – вышел Калюжный, нет Ярмоленко – вышел Гуцуляк, нет Довбика – Яремчук. Да, у сборной есть лидеры, но в последних матчах они не очень классно себя проявили, поэтому надо искать резерв.

Не должен один футболист играть ключевую роль для сборной. При всем уважении к Мудрику, но он не показывает того футбола, где будет незаменимым. Это не Месси для Аргентины. Наша команда не должна быть завязана на одном футболисте».

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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