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Лига наций
13 октября 2024, 12:37 | Обновлено 13 октября 2024, 12:38
276
0

«Падали, скользили». Воробей признался, что помогло Украине обыграть Грузию

Бывший нападающий сине-желтых считает важным фактором победы плохое состояние поля

13 октября 2024, 12:37 | Обновлено 13 октября 2024, 12:38
276
0
«Падали, скользили». Воробей признался, что помогло Украине обыграть Грузию
dynamo.kiev.ua. Андрей Воробей

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей высказался о победе национальной команды над Грузией (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.

– Наконец-то все дождались победы! Как вам игра сборной?

– Главное, что есть результат при качественной игре. Это лучше, чем было в предыдущих матчах. Мы видели желание игроков победить. И отрадный факт – не было провального первого тайма, как раньше, когда слабая игра до перерыва решала в целом конечный результат. Порадовало меня как бывшего нападающего, что били по воротам, играли вперед, а не катали мяч поперек поля.

– Какие главные козыри игры сборной были основными в победе?

– Самое главное – лишили пространства группу атаки сборной Грузии, не дали им разбежаться. И немаловажный факт – плохое состояние поля. Для техничных игроков соперника поле было вязким, они постоянно падали, скользили, тем самым теряя во владении мячом. Скорость и техника – это было всегда главным козырем грузин. Наши игроки при потере мяча, особенно на чужой половине поля, сразу вступали в отбор, не давая развиваться атакам соперника. Таким образом был забит гол. Отбор, атака и завершающий удар Мудрика. А если не удавалось сразу подавить контрнаступление, то приходилось срывать атаки за счет фолов, хватая за футболки атакующих. И это было оправдано, чтобы не дать состояться быстрому проникновению к нашим воротам.

– В этой игре все внимание было приковано к игре дебютанта Калюжного, а также Гуцуляка, который впервые вышел в основе.

– В таких турнирах, как Лига наций, это и нужно делать, давая шанс проявить себя игрокам, которые играют в УПЛ. Кроме Калюжного и Гуцуляка, можно вызвать еще новых игроков, посмотреть, как они адаптируются и готовы ли играть на таком уровне. Время пришло менять ветеранов на молодежь, освежать состав. Нужна мощь, движение на поле, и это неизбежный процесс, когда идет смена поколений. Сегодня новички доказали и оправдали оказанное им доверие. Считаю, дебют Калюжного удался, был полезен в отборе, хорошо поддерживал атаку, чувствовал себя уверенно на поле. Гуцуляк также был эффективен, отрабатывал как в защите, так и успевал разгонять атаки своим флангом. Есть перспективный Назаренко, который вышел на замену; у него было мало времени, но у него все еще впереди.

– Тяжелый матч, тяжелая победа против хорошей сборной Грузии. Не так ли?

– Да, соперник был достойный. Не зря Грузия вышла на чемпионат Европы, где показала интересный футбол. У них сбалансированная команда, грамотный тренер, который доказал, что руководство не зря пригласило иностранного специалиста. Грузины всегда были талантливыми, но не было баланса в игре. Сейчас Саньоль из средней команды создал крепкий коллектив, игроки понимают все его замыслы и воплощают это на поле.

– Через два дня сборную ждет не менее тяжелый поединок против Чехии.

– Главное сейчас – это восстановится после такой тяжелой игры. Потрачено много сил, эмоций, но следующий поединок всегда приятно начинать, когда есть победа, на фоне которой можно быстрее восстановить кондиции. Все еще впереди, и нужно вспомнить последнюю игру с чехами.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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