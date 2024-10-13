Лига наций13 октября 2024, 09:56 | Обновлено 13 октября 2024, 11:08
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Пресс-конференция Реброва перед матчем с Чехией. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины пообщается с журналистами
13 октября 2024, 09:56 | Обновлено 13 октября 2024, 11:08
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13 октября в 18:30 по киевскому времени начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против команды Чехии.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, во Вроцлаве, начало – в 21:45 по киевскому времени.
В таблице группы В1 Лиги наций сборная Украины занимает 4-е место, имея 3 очка после 3 матчей. Команда Чехии на 2-й позиции с 6 пунктами.
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