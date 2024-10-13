Пресс-конференция Реброва перед матчем с Чехией. Смотреть онлайн. LIVE

13 октября в 18:30 по киевскому времени начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против команды Чехии.

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Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, во Вроцлаве, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В таблице группы В1 Лиги наций сборная Украины занимает 4-е место, имея 3 очка после 3 матчей. Команда Чехии на 2-й позиции с 6 пунктами.