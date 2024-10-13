ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Джорджина Родригес уже бренд и без Криштиану Роналду

Джорджина Родригес в последнее время доминирует в информационном поле!

Она повсюду: недавно на Netflix вышел 3-й сезон сериалити «Я – Джорджина», также модель похвасталась, что её парфюм от «Laverne» распродан, и она купила дом в Астурии, Испания. Вау!

Активы невесты Криштиану Роналду оцениваются в 19,8 млн долларов: за первый сезон «Я – Джорджина» инфлюенсер получила 10 млн долларов, и есть подозрение, что второй и третий сезоны будут стоить Netflix ещё дороже.

Как видим, состояние «простой продавщицы из мадридского магазина Gucci» растёт и она уже является самостоятельной величиной – карьера Джорджины развивается очень стремительно и в её портфеле уже есть сотрудничество с Alo, Vetements, Chopard, L'Oreal, JPG, Guess and Charlotte Tilbury.

Также Джорджина уже побывала на обложках таких журналов как Voque и Forbes. Кажется, что взлёт невесты Роналду уже не остановить...

А мы предлагаем вам замереть ненадолго и насладиться невероятной Джорджиной Родригес: