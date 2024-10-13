Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Джорджина Родригес уже бренд и без Криштиану Роналду
Другие новости
13 октября 2024, 03:26 |
128
0

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Джорджина Родригес уже бренд и без Криштиану Роналду

Невеста Криштиану Роналду уже зарабатывает десятки миллионов долларов в год

13 октября 2024, 03:26 |
128
0
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Джорджина Родригес уже бренд и без Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес в последнее время доминирует в информационном поле!

Она повсюду: недавно на Netflix вышел 3-й сезон сериалити «Я – Джорджина», также модель похвасталась, что её парфюм от «Laverne» распродан, и она купила дом в Астурии, Испания. Вау!

Активы невесты Криштиану Роналду оцениваются в 19,8 млн долларов: за первый сезон «Я – Джорджина» инфлюенсер получила 10 млн долларов, и есть подозрение, что второй и третий сезоны будут стоить Netflix ещё дороже.

Как видим, состояние «простой продавщицы из мадридского магазина Gucci» растёт и она уже является самостоятельной величиной – карьера Джорджины развивается очень стремительно и в её портфеле уже есть сотрудничество с Alo, Vetements, Chopard, L'Oreal, JPG, Guess and Charlotte Tilbury.

Также Джорджина уже побывала на обложках таких журналов как Voque и Forbes. Кажется, что взлёт невесты Роналду уже не остановить...

А мы предлагаем вам замереть ненадолго и насладиться невероятной Джорджиной Родригес:

По теме:
ФОТО. Мудрик унизил своих хейтеров после гола в ворота сборной Грузии
ФОТО. Дочь легендарного футболиста разделась для фотосессии
ФОТО. Дилетта Леотта показала как они роскошно отдыхают с Лорисом Кариусом
Джорджина Родригес Криштиану Роналду фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
Футбол | 12 октября 2024, 09:06 14
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность

Георгий Судаков попал мячом в лицо Николая Шапаренко

Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Футбол | 12 октября 2024, 20:43 26
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией

Игорь Беланов высказался об Иване Калюжном

Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 13.10.2024, 00:03
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
Футбол | 13.10.2024, 00:59
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Футбол | 12.10.2024, 12:48
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
12.10.2024, 00:55 7
Футбол
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 161
Футбол
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем