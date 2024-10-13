Другие новости13 октября 2024, 02:41 | Обновлено 13 октября 2024, 02:42
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ФОТО. Мудрик унизил своих хейтеров после гола в ворота сборной Грузии
Вингер сборной Украины иронично отреагировал на комментарий одного из подписчиков
13 октября 2024, 02:41 | Обновлено 13 октября 2024, 02:42
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Вингер сборной Украины и автор победного гола в ворота сборной Грузии Михаил Мудрик потроллил своих хейтеров после матча.
Михаил ответил на комментарий фан-аккаунта «londonwillalwaysbeblue»: «Где все хейтеры сейчас?».
Мудрик ответил эмодзи 🕵️, где изображен детектив с лупой, подразумевая ответ «ищу».
Как вам троллинг от «Лева матча»?
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Один гол раз в пять месяцев это сильно, можно теперь и повыделываться в соцсетях, а то в следующий раз через пять месяцев
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