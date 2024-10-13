ФОТО. Мудрик унизил своих хейтеров после гола в ворота сборной Грузии

Вингер сборной Украины и автор победного гола в ворота сборной Грузии Михаил Мудрик потроллил своих хейтеров после матча.

Михаил ответил на комментарий фан-аккаунта «londonwillalwaysbeblue»: «Где все хейтеры сейчас?».

Мудрик ответил эмодзи 🕵️, где изображен детектив с лупой, подразумевая ответ «ищу».

Как вам троллинг от «Лева матча»?