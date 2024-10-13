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13 октября 2024, 02:41 | Обновлено 13 октября 2024, 02:42
425
1

ФОТО. Мудрик унизил своих хейтеров после гола в ворота сборной Грузии

Вингер сборной Украины иронично отреагировал на комментарий одного из подписчиков

13 октября 2024, 02:41 | Обновлено 13 октября 2024, 02:42
425
1
ФОТО. Мудрик унизил своих хейтеров после гола в ворота сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и автор победного гола в ворота сборной Грузии Михаил Мудрик потроллил своих хейтеров после матча.

Михаил ответил на комментарий фан-аккаунта «londonwillalwaysbeblue»: «Где все хейтеры сейчас?».

Мудрик ответил эмодзи 🕵️, где изображен детектив с лупой, подразумевая ответ «ищу».

Как вам троллинг от «Лева матча»?

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Челси фото lifestyle Грузия - Украина Лига наций
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Harun Bakircioğlu
Один гол раз в пять месяцев это сильно, можно теперь и повыделываться в соцсетях, а то в следующий раз через пять месяцев 
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