ФОТО. Дочь легендарного футболиста разделась для фотосессии

Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебёфа – Жад Лебёф – впечатлила поклонников новым постом в IG.

Девушка строит карьеру модели и инфлюенсерки – на данный момент на неё подписалось 243 000 фолловеров.

В своём новом посте дочь Франка Лебёфа предстаёт в абсолютно обворожительном образе.

Красотка прокомментировала этот фотосет, рассказав, что в момент съёмки она пребывала в не лучшем расположении духа:

«Я сделала эту серию фотографий в момент, когда я была на самом низком эмоциональном уровне, и мне нужно было пробудить в себе сильную женщину», – написала Жад.

Ну а мы предлагаем вам насладиться красотой Жад Лебёф. Приятного просмотра: