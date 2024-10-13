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13 октября 2024, 02:20 |
619
1

ФОТО. Дочь легендарного футболиста разделась для фотосессии

Жад Лебеф знает как привлечь к себе внимание

13 октября 2024, 02:20 |
619
1
ФОТО. Дочь легендарного футболиста разделась для фотосессии
Instagram. Жад Лебёф

Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка ЛебёфаЖад Лебёф – впечатлила поклонников новым постом в IG.

Девушка строит карьеру модели и инфлюенсерки – на данный момент на неё подписалось 243 000 фолловеров.

В своём новом посте дочь Франка Лебёфа предстаёт в абсолютно обворожительном образе.

Красотка прокомментировала этот фотосет, рассказав, что в момент съёмки она пребывала в не лучшем расположении духа:

«Я сделала эту серию фотографий в момент, когда я была на самом низком эмоциональном уровне, и мне нужно было пробудить в себе сильную женщину», – написала Жад.

Ну а мы предлагаем вам насладиться красотой Жад Лебёф. Приятного просмотра:

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фото lifestyle Франк Лебеф
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Виктор Войцеховский
Ну ничего так. Хорошая баба, без силикона особо, хотя бы в лице. Хотя в губах немного есть, со второго взгляда
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