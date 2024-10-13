ФОТО. Дочь легендарного футболиста разделась для фотосессии
Жад Лебеф знает как привлечь к себе внимание
Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебёфа – Жад Лебёф – впечатлила поклонников новым постом в IG.
Девушка строит карьеру модели и инфлюенсерки – на данный момент на неё подписалось 243 000 фолловеров.
В своём новом посте дочь Франка Лебёфа предстаёт в абсолютно обворожительном образе.
Красотка прокомментировала этот фотосет, рассказав, что в момент съёмки она пребывала в не лучшем расположении духа:
«Я сделала эту серию фотографий в момент, когда я была на самом низком эмоциональном уровне, и мне нужно было пробудить в себе сильную женщину», – написала Жад.
Ну а мы предлагаем вам насладиться красотой Жад Лебёф. Приятного просмотра:
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