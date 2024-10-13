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13 октября 2024, 02:01 |
152
0

ФОТО. Дилетта Леотта показала как они роскошно отдыхают с Лорисом Кариусом

Дилетта Леотта с легкостью делится совместными фото с мужем

13 октября 2024, 02:01 |
152
0
ФОТО. Дилетта Леотта показала как они роскошно отдыхают с Лорисом Кариусом
Instagram. Дилетта Леотта, Лорис Кариус и их дочь Ария

Звездная журналистка Дилетта Леотта опубликовала в Instagram фото с совместного отдыха с мужем – экс-голкипером «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Лорисом Кариусом.

Телеведущая DAZN пребывает в ошеломительной форме, ослепляя своей красотой, в то время как вратарь наслаждается семейным отдыхом, пребывая без клуба.

Пара решила отдохнуть в Италии, выбрав отель «Familienhotel Sonnwies», что находится в провинции Южный Тироль.

Цена за ночь в отеле колеблется от € 5 693 до € 6 755, – недешевое удовольствие, но для селебрити-пары это не проблема.

Предлагаем и вам оценить красоту отдыха на Севере Италии:

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Лорис Кариус фото lifestyle девушки Дилетта Леотта Ливерпуль Ньюкасл Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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