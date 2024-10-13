ФОТО. Дилетта Леотта показала как они роскошно отдыхают с Лорисом Кариусом
Дилетта Леотта с легкостью делится совместными фото с мужем
Звездная журналистка Дилетта Леотта опубликовала в Instagram фото с совместного отдыха с мужем – экс-голкипером «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Лорисом Кариусом.
Телеведущая DAZN пребывает в ошеломительной форме, ослепляя своей красотой, в то время как вратарь наслаждается семейным отдыхом, пребывая без клуба.
Пара решила отдохнуть в Италии, выбрав отель «Familienhotel Sonnwies», что находится в провинции Южный Тироль.
Цена за ночь в отеле колеблется от € 5 693 до € 6 755, – недешевое удовольствие, но для селебрити-пары это не проблема.
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