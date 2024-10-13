Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В сети завирусился ролик как Месси и Роналду вместе играют на гитаре
Другие новости
13 октября 2024, 00:39 |
64
0

ВИДЕО. В сети завирусился ролик как Месси и Роналду вместе играют на гитаре

Многие болельщики были шокированы увиденным!

13 октября 2024, 00:39 |
64
0
ВИДЕО. В сети завирусился ролик как Месси и Роналду вместе играют на гитаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду собрались вместе чтобы порадовать футбольных болельщиков игрой на гитаре.

Их музыкальное творение звучит довольно неплохо, если бы не одно но – это видео сгенерировано ИИ.

Многие футбольные болельщики мечтают увидеть воссоединение кумиров миллионов в любом виде, но пока этого не произошло.

Тем не менее, картинка настолько хорошо проработана, что некоторые болельщики не могут отличить это видео настоящее или нет.

Нейросети развиваются с каждым днём и порой это страшит, потому далеко не всегда ты можешь отличить ИИ от реальности:

По теме:
ФОТО. Украинская легкоатлетка оголила свои элегантные ножки
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
ВИДЕО. Боксера из Англии госпитализировали после боя на топ-шоу в Эр-Рияде
Лионель Месси Криштиану Роналду видео lifestyle Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
Футбол | 12 октября 2024, 23:59 0
ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией

11 октября в 3-м туре Лиги наций сине-желтые выиграли благодаря голу Мудрика

«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
Бокс | 12 октября 2024, 08:52 0
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком

Тренер Тайсона рассказал о ситуации в углу британца в поединке против Александра

У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12.10.2024, 20:24
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Футбол | 12.10.2024, 09:15
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 14
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 3
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем