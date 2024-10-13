ВИДЕО. В сети завирусился ролик как Месси и Роналду вместе играют на гитаре

Лионель Месси и Криштиану Роналду собрались вместе чтобы порадовать футбольных болельщиков игрой на гитаре.

Их музыкальное творение звучит довольно неплохо, если бы не одно но – это видео сгенерировано ИИ.

Многие футбольные болельщики мечтают увидеть воссоединение кумиров миллионов в любом виде, но пока этого не произошло.

Тем не менее, картинка настолько хорошо проработана, что некоторые болельщики не могут отличить это видео настоящее или нет.

Нейросети развиваются с каждым днём и порой это страшит, потому далеко не всегда ты можешь отличить ИИ от реальности:

This is AI? — W (@werleed_RMFC) October 12, 2024