ВИДЕО. В сети завирусился ролик как Месси и Роналду вместе играют на гитаре
Многие болельщики были шокированы увиденным!
Лионель Месси и Криштиану Роналду собрались вместе чтобы порадовать футбольных болельщиков игрой на гитаре.
Их музыкальное творение звучит довольно неплохо, если бы не одно но – это видео сгенерировано ИИ.
Многие футбольные болельщики мечтают увидеть воссоединение кумиров миллионов в любом виде, но пока этого не произошло.
Тем не менее, картинка настолько хорошо проработана, что некоторые болельщики не могут отличить это видео настоящее или нет.
Нейросети развиваются с каждым днём и порой это страшит, потому далеко не всегда ты можешь отличить ИИ от реальности:
October 12, 2024
This is AI?— W (@werleed_RMFC) October 12, 2024
Can’t believe my eyes 👀 ❤️❤️❤️— Rayna4Lyf🙏 (@Rayna4Lyf) October 12, 2024
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