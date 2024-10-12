Легендарному футболисту предъявлено обвинение. Он может попасть в тюрьму

Не исключено, что легенда мексиканского футбола окажется за решеткой.

Куаутемок Бланко не проводил много времени в Европе. В «Вальядолиде» он пробыл всего лишь десяток месяцев. Несмотря на это, он стал бесспорной легендой у себя на родине.

На протяжении 15 лет нападающий представлял клуб «Америка». За сборную Мексики он сыграл 119 матчей, забив 39 голов. Бланко участвовал во многих чемпионатах мира и Кубке Америки.

Завершив карьеру в 2016 году, Бланко занялся политикой. Он был мэром Куэрнаваки, позже губернатором Морелоса, однако теперь Куатемок попал в скандал.

По данным El Financiero, 51-летнего мексиканца обвинили в попытке изнасилования сводной сестры Фабиолы. Инцидент якобы произошел в официальной резиденции правительства в рабочее время.

Фабиолу нанял ее брат. Она также занялась политикой, поднимаясь по карьерной лестнице в местном министерстве экономического развития и труда.

Легендарный мексиканец пригрозил своей сестре отстранением от должности, если она подаст в суд. Поэтому она дождалась окончания его срока и только потом сообщила в прокуратуру.

Какие дальнейшие шаги будут предприняты в этом вопросе, пока не определено. Однако все указывает на то, что дело дойдет до суда. Бланко грозит много лет тюрьмы.