Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2025

На матче отбора Евро-2025 (U-21) в группе G Андорра – Португалия будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виктор Нижник.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда.

Матч Андорра – Португалия пройдет 15 октября в Андорре-ла-Велье.