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12 октября 2024, 21:39 |
189
0

Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2025

Дмитрий Кубряк обслужит поединок между сборными Андоры и Португалии

12 октября 2024, 21:39 |
189
0
Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2025
УАФ. Дмитрий Кубряк

На матче отбора Евро-2025 (U-21) в группе G Андорра – Португалия будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виктор Нижник.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда.

Матч Андорра – Португалия пройдет 15 октября в Андорре-ла-Велье.

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Павло Павленко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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