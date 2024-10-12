Молодежные турниры12 октября 2024, 21:39 |
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Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2025
Дмитрий Кубряк обслужит поединок между сборными Андоры и Португалии
12 октября 2024, 21:39 |
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На матче отбора Евро-2025 (U-21) в группе G Андорра – Португалия будет работать судейская бригада из Украины.
Главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виктор Нижник.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда.
Матч Андорра – Португалия пройдет 15 октября в Андорре-ла-Велье.
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